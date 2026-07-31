Tequila mexicano: una tradición que busca conquistar más fronteras

El tequila no solo se toma, también se cuenta. En cada botella hay una historia de territorio, conocimiento y tradición que durante décadas ha convertido a México en referente mundial de esta bebida.

Ahora, la industria tequilera busca escribir un nuevo capítulo: llevar el tequila mexicano a más mercados, fortalecer su presencia internacional y aumentar el valor de uno de los productos más representativos del país.

Durante la conmemoración del Día Nacional e Internacional del Tequila, autoridades, productores y representantes de la industria se reunieron en el evento “Tequila y Origen: tradición que traspasa fronteras”, donde marcas como Tequila Patrón participaron en la conversación sobre el futuro de esta bebida.

La Secretaría de Economía destacó que el objetivo es impulsar la presencia del tequila en nuevos destinos internacionales mediante una estrategia que permita facilitar exportaciones, reducir restricciones comerciales y elevar el valor de los productos hechos en México.

¿Cuál es el nuevo reto del tequila?

El tequila se ha convertido en una de las principales cartas de presentación de México en el exterior. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, en 2024 las exportaciones de tequila alcanzaron 4,152 millones de dólares, posicionándose como el segundo producto agroindustrial de mayor valor de exportación del país, solo detrás de la cerveza.

Su presencia ya se extiende por más de 120 mercados, incluyendo países como Estados Unidos, Canadá y Japón, pero la industria considera que todavía existe espacio para crecer.

La meta ahora es que una bebida con siglos de historia pueda competir en más regiones del mundo sin perder la esencia que la distingue: su origen mexicano.

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Antes de convertirse en un fenómeno global, el tequila tuvo que proteger aquello que lo hace único.

En 1977, se convirtió en la primera Denominación de Origen reconocida en México, una figura de propiedad industrial que garantiza la autenticidad del producto y protege los métodos tradicionales de elaboración.

Gracias a esta protección, únicamente las bebidas producidas bajo las condiciones establecidas y en las regiones autorizadas de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas pueden utilizar el nombre tequila.

Para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), esta denominación representa la conexión entre el territorio, el trabajo de miles de productores y una tradición que ha pasado de generación en generación.

Tequila Patrón y la industria mexicana que mira hacia adelante

La evolución del tequila también pasa por las marcas que han llevado su nombre más allá de México. Entre ellas se encuentra Tequila Patrón, que participó en este encuentro junto con representantes del sector para analizar los nuevos retos y oportunidades de la industria.

La presencia de empresas nacionales e internacionales refleja una realidad: el tequila ya no solo es una bebida tradicional, también es una industria que combina identidad, innovación y competitividad global.

El establecimiento del Día Nacional e Internacional del Tequila cada 24 de julio refuerza el reconocimiento de esta bebida como patrimonio cultural, económico y productivo de México.

Con una denominación que protege su origen, una industria consolidada y una estrategia para abrir nuevos mercados, el tequila mexicano busca seguir contando su historia en más partes del mundo.

“La grandeza del tequila inicia en la tierra; comienza con el agave azul y con las manos de quienes lo cultivan.” — Roberto Ramírez Laverde