Frases de los padres que afectan la autoestima de los niños

Como madres y padres, no siempre es sencillo encontrar las palabras correctas en el camino de la crianza. Sin embargo, la forma en la que nos dirigimos a nuestros hijos tiene un impacto profundo en su autoestima, seguridad y desarrollo emocional.

Decirles frases positivas, amorosas y de aliento no solo fortalece el vínculo familiar, también les ayuda a construir una base sólida de amor propio. Si acostumbras decir alguna de estas frases en casa, sin duda estás sembrando bienestar en su corazón.

¿Por qué las frases positivas fortalecen la autoestima de los niños?

Elegir conscientemente qué decimos a nuestros hijos es una herramienta poderosa de crianza. Los niños que crecen escuchando mensajes positivos suelen desarrollar mayor seguridad emocional y una mejor relación consigo mismos.

De acuerdo con KidsHealth, mantener pensamientos positivos puede ayudar a:

Mejorar la memoria y la atención Procesar y retener mejor la información Comprender cómo se relacionan los pensamientos entre sí Afrontar con mayor facilidad situaciones difíciles

Cuando estas habilidades se fomentan desde casa, los niños adquieren recursos emocionales que los acompañarán toda la vida.

Frases que ayudan a criar hijos seguros y felices

De acuerdo con la pediatra Fer Carmona, lo que decimos a nuestros hijos contribuye a formar su seguridad, sus emociones y su manera de relacionarse con el mundo.

Estas son algunas frases que puedes decirles con mayor frecuencia:

Me encanta ser tu mamá o tu papá Eres más fuerte de lo que crees Está bien equivocarse, los errores nos ayudan a crecer Me encanta pasar tiempo contigo Veo cuánto te esfuerzas y estoy orgullosa de ti Tus ideas y lo que piensas importan Tu amabilidad hace la diferencia

La relación entre la neuroplasticidad y el aprendizaje infantil

Durante la infancia, el cerebro se encuentra en una etapa de constante cambio. Cuando los adultos expresan palabras positivas hacia los niños, favorecen la creación de conexiones neuronales asociadas a la confianza, la seguridad y la autoestima.

La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para modificar su estructura y funcionamiento a partir de las experiencias, los aprendizajes y el entorno. De acuerdo con Luis Concha Loyola, investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM, esta capacidad permite que el cerebro se adapte y se fortalezca a lo largo de la vida, especialmente durante la niñez.

Por ello, las palabras que escuchan los pequeños todos los días influyen directamente en cómo se perciben a sí mismos.

Como madres y padres, no siempre tendremos las palabras perfectas, pero escuchar a nuestros hijos y hablarles con amor siempre marcará una diferencia.

Las frases positivas son pequeñas semillas que, con el tiempo, se transforman en niños más seguros, empáticos y felices.