Therian: este es el fenómeno en psicología que podría explicar la tendencia en redes sociales

Un therian es una persona que se identifica, parcial o integralmente, como un animal no humano. En este fenómeno, la animalidad no representa un disfraz, sino la naturaleza biológica o espiritual percibida por el individuo de manera intrínseca.

El estudio de estas identidades ofrece una ventana a la flexibilidad de la mente humana y a la neurodiversidad. Al analizar cómo el cerebro procesa la imagen corporal, la ciencia busca otorgar un marco conceptual a quienes encuentran en la naturaleza animal su verdadera esencia.

Las personas therian suelen experimentar una identidad más afín con los animales. Canva

¿Qué es la teriantropía y cómo aplica a los therian?



La teriantropía es un término que podría explicar a los therian. Define la experiencia de quienes sienten que su identidad interna no corresponde a su cuerpo humano, sino a otra especie.

El término deriva del griego therion (bestia) y anthropos (humano). En la actualidad, define la experiencia subjetiva de metamorfosis psicológica, diferenciándose de la "teriantropía clínica", donde existe una convicción delirante de transformación física real o alucinaciones.

Los expertos buscan distinguir entre una identidad creativa y los casos raros de psicosis. Para la comunidad, la teriantropía es la etiqueta que nombra su sentir interno y da sentido a su percepción de especie dentro de un marco de salud mental estable.

Estos son los rasgos de los therian, de acuerdo con un estudio publicado en Neuroscience & Biobehavioral Reviews y una investigación disponible en Deviant Behavior:

Origen histórico : Médicos antiguos ya estudiaban la sensación de sentirse animal como una forma de melancolía, separándola de explicaciones sobrenaturales.

Espectro de lucidez: La mayoría sabe que no posee rasgos físicos animale s, a diferencia de los casos clínicos graves que sufren pérdida de realidad.

Diagnóstico diferencial: Se busca identificar la diferencia entre una identidad espiritual sana y los trastornos psiquiátricos con pérdida de juicio.

Validación personal: El término funciona como una herramienta para nombrar la realidad interna. Como si un software animal se ejecutara en un hardware humano.

Las personas con teriantropía tienden a saber que son humanos. Canva

¿Qué es un therian y cómo entra en el espectro de zoomorfismo?



Este fenómeno, que mezcla la autopercepción psicológica con una conexión espiritual profunda, motiva investigaciones científicas para determinar si se trata de una variación de la identidad o una condición neurológica específica.

El zoomorfismo funciona como un espectro amplio que incluye diversas formas de expresión. Mientras algunos grupos utilizan avatares animales con fines recreativos, para los Therians la conexión es literal y define su conducta diaria y su atribución de rasgos físicos.

Estas son las claves para comprender qué es un therian:

Identidad vs. Fandom : El Therian no elige un animal por gusto; siente que es su verdadera naturaleza biológica o espiritual de forma innata.

Conexión literal : No se trata de una metáfora literaria, sino de una atribución de rasgos animales a la propia persona y sus acciones.

Diversidad interna: Existen individuos que viven esta conexión de forma espiritual y privada, mientras otros requieren validación social.

Refugio emocional: Esta identidad permite encontrar comunidades de apoyo que funcionan como protección frente al estigma social externo.

La ciencia sugiere evitar la patologización innecesaria de estos grupos, reconociendo que la mayoría interpreta su existencia de esta manera sin perder el contacto con la realidad física humana.

Algunas personas con teriantropía se comportan como perros o lobos. Canva

¿Cómo experimentan la realidad los Therian y con qué tipo de animales suelen identificarse?





Una de las vivencias más características es la cenestesia o alteración del esquema corporal. Los individuos reportan sentir extremidades fantasmas, como colas o garras, debido a una hiperactividad en las zonas cerebrales que procesan la propia imagen física.

La ciencia sugiere que el cerebro procesa la información sensorial de manera que confirma la identidad animal. Esta experiencia no es una imaginación, sino un proceso cognitivo donde las sensaciones extrañas del cuerpo se etiquetan bajo la identidad de una especie específica o "teriotipo".

Estos son algunos animales con los que suelen identificarse los therian, según las fuentes mencionadas:

Dominio canino: Cerca del 68% de los reportes de identificación involucran l obos (licantropía) o perros como el núcleo de la identidad.

Felinos y otros: Existen casos relacionados con gatos, tigres, aves e incluso criaturas míticas como los dragones .

Sensaciones táctiles: La experiencia incluye percibir subjetivamente el peso de un pelaje inexistente o la forma de un hocico en el rostro.

Cambio de percepción: En momentos de alta intensidad, la realidad se filtra por instintos, agudizando sentidos como el oído o el olfato.

La psicología aún estudia este fenómeno para poder explicarlo. Canva

¿Qué tipo de comportamientos tienen las personas con teriantropía?



Las conductas varían desde expresiones sutiles hasta vocalizaciones explícitas en entornos de confianza. Estos sonidos, como gruñidos o aullidos, permiten liberar la tensión de reprimir la identidad animal durante la convivencia social cotidiana.

El movimiento físico también resulta un factor relevante. Algunos sujetos practican la marcha cuadrúpeda para alinear su postura con su esquema mental, buscando un alivio somático que conecte el cuerpo con la identidad percibida.

Así suele manifestarse el comportamiento en la teriantropía:

Uso de accesorios: El empleo de máscaras, colas o diademas permite exteriorizar el sentir y conectar visualmente con el teriotipo.

Vocalizaciones: La emisión de sonidos animales puede sustituir temporalmente el lenguaje humano en momentos de fuerte identificación.

Búsqueda de naturaleza: Existe una tendencia a preferir espacios abiertos y naturales para imitar conductas de descanso o exploración.

Comunidad digital: Los foros en línea permiten compartir experiencias y conductas sin el juicio social que suele estigmatizar estos comportamientos.

La identidad humana se revela como un territorio flexible. Estos comportamientos no suelen ser agresivos, sino una manifestación de las percepciones del cuerpo y la realidad interna de un individuo.