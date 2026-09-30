¡Más de 50 bodegas, catas y música! Esto encontrarás en Aire Tinto 2026 en Val’Quirico

Octubre tendrá una cita especial para los amantes del vino, la gastronomía y los viajes. El Festival Aire Tinto regresa en 2026 con su cuarta edición.

Esta propuesta reúne más de 50 bodegas nacionales e internacionales, degustaciones, música, gastronomía y experiencias enológicas en este destino de inspiración europea en Tlaxcala.

El encuentro tendrá como escenario las calles, plazuelas y espacios de Val’Quirico, por lo que la experiencia combina el recorrido turístico con actividades relacionadas con el vino.

El Festival Aire Tinto regresa en 2026 con su cuarta edición. Cortesía Aire Tinto

¿Cuándo y dónde será el Festival Aire Tinto 2026?

La cuarta edición de Aire Tinto se realizará los 17 y 18 de octubre de 2026, con el objetivo de acercar el mundo del vino a un público más amplio, desde quienes apenas comienzan a descubrir esta bebida hasta aficionados y conocedores.

Aire Tinto nació con la intención de crear un espacio donde el vino pudiera disfrutarse de una manera mucho más cercana y relajada. Después de tres ediciones, hemos visto cómo se ha convertido en un encuentro para descubrir etiquetas, compartir alrededor de la mesa y vivir Val'Quirico de una forma diferente. Esta cuarta edición busca llevar esa experiencia un paso más allá, indicó Diego Del Valle, socio fundador de Aire Tinto.

El destino será únicamente la sede del festival, mientras que la organización y venta de boletos corresponden a Aire Tinto. No obstante, cabe mencionar que la ubicación es parte fundamental de la experiencia.

Val’Quirico se encuentra en Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala, y su arquitectura está inspirada en poblaciones de la Toscana italiana. Sus calles empedradas, plazas, restaurantes, boutiques y espacios para caminar lo han convertido en un destino turístico cercano a la Ciudad de México y Puebla.

De acuerdo con Aire Tinto, el festival se encuentra aproximadamente a dos horas de la Ciudad de México, una hora y media de Cuernavaca y 40 minutos de Puebla, por lo que también puede funcionar como una escapada de fin de semana.

El Festival Aire Tinto regresa en 2026 con su cuarta edición. Cortesía Aire Tinto

¿Qué actividades habrá en Aire Tinto 2026?

Aunque el eje central del festival es el vino, Aire Tinto busca que los visitantes puedan recorrer Val’Quirico mientras descubren etiquetas, gastronomía, música y diferentes experiencias de la sede.

Queremos que quienes lleguen a Aire Tinto no solamente piensen en el festival, sino en todo lo que pueden descubrir alrededor. Val'Quirico tiene una personalidad muy particular y permite convertir una visita de unas horas en una escapada: caminar, comer, conocer nuevos vinos, escuchar música y quedarse a disfrutar el destino, agrego Del Valle.

Entre las actividades anunciadas se encuentran degustaciones de vinos nacionales e internacionales, interacción con sommeliers y enólogos, música en vivo, artistas en callejones y plazuelas, experiencias gastronómicas y activaciones de patrocinadores.

Uno de los atractivos de esta edición será el recorrido por las cuatro Terras del festival:

Terra Prima , con una atmósfera vibrante y floral, con espíritu de primavera.

Terra Vera , de carácter radiante y maduro, de tono veraniego.

Terra Seca , cálida y envolvente, relacionada con el otoño.

Terra Neve , de ambiente intenso y reconfortante.

La organización busca que estos espacios formen parte de un itinerario temático para descubrir Val’Quirico de una manera diferente. Cabe mencionar que algunas modalidades de entrada permiten acceder a experiencias adicionales.

El Festival Aire Tinto regresa en 2026 con su cuarta edición. Cortesía Aire Tinto

¿Qué bodegas y vinos participarán en el festival de Val’Quirico?

Uno de los principales atractivos de Aire Tinto será la participación de más de 50 bodegas nacionales e internacionales.

Entre los proyectos que aparecen en el sitio oficial se encuentran Adobe Guadalupe, AltoTinto, Bodegas de Santo Tomás, Montalvo Wilmot, Montes Toscanini, RGMX, Terruño 3•33, Viñedo San Miguel, Vinícola Hasen, Vinícola San Juanito y Vinos del Oeste, entre otros. La procedencia incluye regiones vinícolas mexicanas y propuestas internacionales.

La edición 2026 también tendrá un componente internacional especial. De acuerdo con el comunicado de Aire Tinto, el festival traerá a México al Concurso Mundial de Bruselas, además de etiquetas con denominación de origen de Moldavia y propuestas de bodegas de la Rioja Alavesa.

Entre las bodegas destacadas por la organización también figuran Santo Tomás, Adobe Guadalupe, AltoTinto, Dovinto y L.A. Cetto.

La intención es que el público pueda conocer diferentes etiquetas sin necesidad de ser especialista. El festival señala que está dirigido tanto a aficionados como a quienes apenas comienzan a acercarse al mundo del vino.

Esta característica también diferencia a Aire Tinto de un encuentro exclusivamente especializado: la experiencia permite probar, preguntar y conocer nuevas propuestas directamente con profesionales de la industria.

El Festival Aire Tinto regresa en 2026 con su cuarta edición. Cortesía Aire Tinto

¿Cuánto cuestan los boletos para Aire Tinto 2026?

Para la edición 2026 existen tres modalidades principales de acceso: Reserva, Gran Reserva y VIP Casa Aire Tinto.

1. Boleto Reserva: $350 pesos

El acceso Reserva tiene un precio de 350 pesos por persona y es válido para sábado o domingo.

Acceso al evento y experiencias en Val’Quirico

Brazalete distintivo de acreditación

Copa conmemorativa edición especial 2026

Degustación y compra de vino en bodegas participantes de etiquetas nacionales e internacionales

Interacción con sommeliers y enólogos de todo el país

Música en vivo en Val’Quirico

Artistas en callejones y plazuelas de Val’Quirico

Experiencias y activaciones de patrocinadores

Este boleto no incluye el concierto de cierre.

2. Boleto Gran Reserva: $850 pesos

El Gran Reserva cuesta 850 pesos por persona e incluye:

Acceso al evento y experiencias en Val’Quirico

Brazalete distintivo de acreditación

Copa conmemorativa edición especial 2026

Degustación y compra de vino en bodegas participantes de etiquetas nacionales e internacionales

Interacción con sommeliers y enólogos de todo el país

Música en vivo en Val’Quirico

Artistas en callejones y plazuelas de Val’Quirico

Experiencias y activaciones de patrocinadores

Totebag con regalos de patrocinadores

También permite ingresar al concierto de cierre del sábado a las 19:30 horas con el Grupo Okey o disfrutar música en vivo el domingo de 17:00 a 19:00 horas.

3. Boleto VIP Casa Aire Tinto: $1,490 pesos

El acceso VIP tiene un costo de 1,490 pesos por persona e incluye:

Acceso al evento y experiencias en Val’Quirico

Brazalete distintivo de acreditación

Copa conmemorativa edición especial 2026

Portacopas

Degustación y compra de vino en bodegas participantes de etiquetas nacionales e internacionales

Interacción con sommeliers y enólogos de todo el país

Artistas en callejones y plazuelas de Val’Quirico

Música en vivo en Val’Quirico

Experiencias y activaciones de patrocinadores

Totebag con regalos de patrocinadores

Consultoría dermatológica Haut Boutique

Catas exclusivas de bodegas participantes, con reservación previa y cupo limitado.

Precio especial en etiquetas seleccionadas

Acceso a experiencias en zonas preferenciales

Acceso a zona VIP en Val’Quirico

Entrada al concierto de cierre con Grupo Okey, emblemática banda mexicana de pop-rock de los años 80 y 90, a las 19:30 horas del sábado

Alimentos de 15:00 a 16:30 horas

Refrescos y agua

Acceso a barra para comprar vino, cerveza y destilados

Los precios y condiciones pueden cambiar, por lo que antes de comprar es recomendable revisar directamente el sitio oficial del festival.

El Festival Aire Tinto regresa en 2026 con su cuarta edición. Cortesía Aire Tinto

¿Qué hacer en Val’Quirico durante el Festival Aire Tinto?

Una de las ventajas de acudir a Aire Tinto es que la visita no tiene que terminar cuando concluyen las degustaciones. Val’Quirico ofrece restaurantes, cafeterías, boutiques, hoteles y espacios para caminar, por lo que el festival puede convertirse en el punto de partida de una escapada de fin de semana.

El lugar destaca por su arquitectura de inspiración europea, calles adoquinadas y plazas. Entre sus atractivos existen restaurantes, boutiques, espacios culturales, actividades al aire libre y la posibilidad de recorrer el destino a pie.

La gastronomía también forma parte de la experiencia. Después de recorrer las bodegas y participar en las actividades del festival, los visitantes pueden aprovechar la oferta restaurantera de Val’Quirico.

Para quienes quieran quedarse a dormir, existen opciones de hospedaje dentro del destino y alternativas en poblaciones cercanas. Aire Tinto plantea precisamente el festival como una oportunidad para convertir una visita de unas horas en una escapada completa.

Además, el festival es pet friendly y permite el acceso de menores de 17 años acompañados por un adulto, de acuerdo con la información proporcionada por la organización.

Así, Aire Tinto 2026 propone un plan que combina vino, gastronomía, música y turismo en un mismo recorrido. Durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre, Val’Quirico será el punto de encuentro para quienes quieran conocer nuevas etiquetas, disfrutar de experiencias enogastronómicas y aprovechar la oferta turística del destino.