¿Qué hacer si pierdo la visa americana? Estos son los pasos que debes seguir

Perder la visa americana antes de un viaje puede generar muchas dudas, especialmente si el documento todavía estaba vigente. Sin embargo, existen pasos específicos que deben seguirse para reportar el extravío y posteriormente solicitar una nueva.

Esto debes hacer si pierdes la visa americana

Si descubriste que ya no tienes tu visa americana, lo primero es determinar si fue extraviada o robada. En cualquiera de los dos casos es importante reportar la situación para evitar que el documento pueda ser utilizado por otra persona.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda denunciar la pérdida o robo ante la policía del lugar donde ocurrió. Si estás en México, puedes acudir ante las autoridades locales correspondientes para levantar el reporte.

Es importante conservar una copia de este documento. El reporte puede ser requerido posteriormente cuando realices una nueva solicitud de visa, además de servir como constancia de las circunstancias en las que desapareció.

Después debes informar sobre la pérdida o robo a la Embajada o Consulado de Estados Unidos correspondiente.

El objetivo es que las autoridades estadounidenses tengan conocimiento de que el documento ya no se encuentra en poder de su titular.

Para realizar el reporte, conviene reunir toda la información disponible sobre la visa perdida. Algunos de los datos que pueden ayudarte durante el proceso son

Nombre completo del titular

Fecha y lugar de nacimiento

Número de pasaporte

Tipo de visa americana

Copia de la visa, en caso de tenerla

Fecha aproximada y lugar donde ocurrió la pérdida o robo

Copia del reporte presentado ante las autoridades

Una vez reportada, la visa deja de ser válida para viajar a Estados Unidos. Por ello, el siguiente paso será realizar el procedimiento necesario para obtener un nuevo documento.

La visa americana debe reportarse ante las autoridades correspondientes en caso de pérdida o robo. Canva

¿Tengo que tramitar otra visa americana si perdí la anterior?

Sí. Una visa americana perdida o robada no cuenta con un procedimiento que simplemente permita entregar al titular una copia idéntica del documento anterior.

Para volver a contar con una visa válida, la persona deberá presentar una nueva solicitud ante una Embajada o Consulado estadounidense y cumplir con los requisitos correspondientes a la categoría que necesite.

En el caso de las visas de no inmigrante, como las utilizadas para turismo y negocios, el procedimiento puede requerir nuevamente el formulario DS-160, el pago de la tarifa consular y los demás pasos establecidos para una nueva solicitud.

El Departamento de Estado también señala que quienes soliciten una nueva visa después de haber perdido o sufrido el robo de la anterior deben explicar por escrito lo sucedido y presentar una copia del reporte policial.

Haber contado anteriormente con una visa estadounidense tampoco garantiza que la nueva solicitud será aprobada. El caso será revisado nuevamente por las autoridades consulares conforme a los requisitos migratorios correspondientes.

El trámite de una nueva visa americana requiere presentar una solicitud después de reportar la pérdida del documento. Canva

¿Qué pasa si encuentro mi visa americana después de reportarla?

Si encuentras la visa americana después de haberla reportado como perdida o robada, no debes utilizarla nuevamente para viajar.

El Departamento de Estado establece que una visa reportada como perdida o robada deja de ser válida. Esto significa que encontrar físicamente el documento después de realizar la notificación no reactiva su vigencia.

Si reportaste la visa porque pensabas que la habías perdido durante un viaje y semanas después aparece entre tus pertenencias, el documento continúa registrado como perdido y no debes presentarlo para ingresar a Estados Unidos.

Una visa americana vigente es necesaria para que viajeros mexicanos puedan ingresar a Estados Unidos por turismo. Canva

¿Necesito otra entrevista si perdí mi visa americana?

Solicitar otra visa no significa que todos los viajeros seguirán exactamente el mismo procedimiento. Las autoridades estadounidenses mantienen algunos supuestos de exención de entrevista, aunque las reglas se han reducido durante los últimos años.

Desde el 1 de octubre de 2025, la mayoría de los solicitantes de visas de no inmigrante deben acudir a una entrevista presencial, con algunas excepciones establecidas por el Departamento de Estado.

Entre los casos que pueden ser considerados se encuentran determinadas renovaciones de visas B1, B2 o B1/B2 realizadas dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento del documento anterior, siempre que el solicitante cumpla con los demás requisitos establecidos.

Esto no significa que perder una visa permita automáticamente solicitar otra sin entrevista. La elegibilidad dependerá del historial del solicitante, las características del documento anterior y la evaluación realizada durante el nuevo proceso.

Además, incluso cuando una persona cumple inicialmente con los requisitos para una exención, las autoridades consulares pueden solicitar una entrevista presencial antes de tomar una decisión sobre la nueva visa.