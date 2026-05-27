Las nutrias son animales que, por su apariencia, suelen parecer adorables y muy atractivos para las personas. Su pelaje suave y su comportamiento juguetón hacen que muchas veces sean comparadas con pequeños peluches.

Además, destacan por ser animales muy activos y curiosos, algo que llama todavía más la atención de quienes las observan. Sin embargo, aunque suelen verse tiernas, existen algunos casos en los que han mostrado comportamientos agresivos hacia humanos, lo que genera la duda sobre si realmente las nutrias pueden ser peligrosas.

¿Cómo son las nutrias y cuáles son sus características?

Las nutrias son mamíferos semiacuáticos que también son conocidos como coipo, coipú o quiyá. De acuerdo con National Geographic, pueden vivir entre 8 y 10 años en promedio.

Su cuerpo está adaptado para el agua: tienen una cabeza que mide entre 43 y 63 centímetros y una cola de 25 a 40 centímetros, la cual les ayuda a desplazarse con facilidad mientras nadan.

Aunque nacen sin saber hacerlo, las madres enseñan poco a poco a sus crías a nadar hasta convertirlas en excelentes nadadoras. Incluso, pueden permanecer sumergidas bajo el agua durante casi cinco minutos. Su dieta se basa en peces e insectos acuáticos.

¿Las nutrias son peligrosas? Foto: Canva

¿Las nutrias son agresivas con los humanos?

Las nutrias suelen vivir en madrigueras y son animales muy territoriales, por lo que protegen el espacio donde habitan. Sin embargo, no son agresivas por naturaleza.

A pesar de ello, sí pueden llegar a atacar si sienten que su territorio está en peligro o si perciben amenazas cerca de sus crías. Cuando se sienten acorraladas o bajo estrés, reaccionan para defenderse.

Por esta razón, especialistas recomiendan respetar su espacio y evitar invadir su hábitat, ya que cualquier animal puede reaccionar de manera agresiva cuando siente miedo o peligro.

¿Las nutrias atacan a las personas? Esto dicen los expertos Foto: Canva

¿Dónde viven las nutrias?

Las nutrias habitan en distintas partes del mundo, excepto en Australia y la Antártida, debido a que las condiciones climáticas no favorecen su supervivencia.

Generalmente viven cerca del agua, en ríos, lagos, manglares y otras zonas acuáticas, dependiendo de la especie. Gracias a sus habilidades para nadar, pasan gran parte de su vida en estos ecosistemas.

¿Las nutrias son peligrosas? Foto: Canva

Aunque no son animales peligrosos por naturaleza, sí pueden defenderse cuando se sienten amenazadas. Por ello, cuidar su hábitat y respetar la distancia con estos animales es fundamental para evitar riesgos y proteger su bienestar.