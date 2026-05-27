¿Cuánto cuesta tener una nutria en México? Los miles de pesos que videos virales no te muestran

Las redes sociales han ayudado a que muchas personas se interesen en animales poco comunes como mascotas. Entre videos virales y cuentas dedicadas a mostrar nutrias jugando, nadando o interactuando con humanos, más de uno se ha preguntado si realmente se puede tener una en casa.

Y es que, además de los problemas legales, especialistas y organizaciones enfocadas en fauna silvestre advierten que tener una nutria como mascota no solo implica gastos enormes, también representa riesgos para el animal y para quienes intentan cuidarlo fuera de su hábitat natural.

Aunque algunas personas creen que basta con comprar una y adaptarla a un espacio doméstico, las nutrias no son animales domesticados y sus necesidades son mucho más complejas de lo que parece a simple vista.

Cuánto cuesta tener una nutria en México Canva

¿Es legal tener una nutria en México?

Aunque parezca fácil y un trámite sencillo, la realidad es que no es legal tener una nutria en México. En el país, especies como la nutria de río están protegidas y aparecen dentro de listados de conservación nacionales e internacionales.

Además, forman parte de acuerdos como CITES, que regula el comercio de fauna silvestre. Eso significa que su captura, venta y comercialización como mascota está restringida.

La única forma legal de poseer un ejemplar sería mediante criaderos certificados o unidades de manejo autorizadas, conocidas como UMA o PIMVS.

El problema es que prácticamente no existen opciones accesibles o comunes para particulares interesados en tener una nutria en casa. Por esa razón, muchas publicaciones en internet donde supuestamente venden nutrias suelen ser de mercados irregulares o directamente ilegales.

Además, expertos recuerdan que aunque exista documentación, eso no cambia el hecho de que siguen siendo animales salvajes.

Cuánto cuesta tener una nutria en México Canva

Esto te costaría tener una nutria en casa

A diferencia de perros o gatos, estos animales necesitan espacios especializados. No basta con un jardín o una pequeña alberca.

Las nutrias requieren áreas acuáticas amplias, sistemas de filtración constantes y zonas secas donde puedan descansar.

Solo la instalación inicial puede superar fácilmente los 100 mil o hasta 200 mil pesos mexicanos, dependiendo del tamaño y adaptación del espacio.

A eso se suma la alimentación. Las nutrias son animales carnívoros y consumen pescado fresco, crustáceos y otros alimentos específicos. El gasto mensual estimado puede ir de los 4 mil a los 8 mil pesos por ejemplar.

También necesitan atención veterinaria especializada en fauna silvestre, algo mucho más costoso y difícil de encontrar que un veterinario convencional. Incluso dejando de lado la parte legal, mantener una nutria representa una inversión enorme que pocas personas podrían sostener a largo plazo.

Cuánto cuesta tener una nutria en México Canva

El problema de verlas como mascotas “tiernas”

Gran parte de la popularidad reciente de las nutrias viene de videos donde aparecen jugando o interactuando de forma amistosa con humanos. El problema es que esos clips suelen mostrar solo una pequeña parte de la realidad.

Las nutrias son animales territoriales, tienen dientes fuertes y pueden reaccionar de manera agresiva cuando alcanzan la madurez.

Además, producen olores intensos debido a sus glándulas y desechos, algo que complica todavía más mantenerlas dentro de un hogar. Otro aspecto importante es que son animales extremadamente sociales; en libertad viven acompañadas y pueden sufrir estrés severo cuando permanecen solas por mucho tiempo.

Por eso, especialistas insisten en que no deben compararse con mascotas tradicionales solo porque algunos videos las muestren conviviendo con personas.