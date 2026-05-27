¿Cebos caseros para cucarachas? Mezclas que pueden ayudarte a combatir la plaga

La combinación de calor y lluvia suele provocar la aparición de distintas plagas dentro del hogar, especialmente cucarachas. Además de resultar incómodas, estos insectos representan un riesgo para la salud, ya que pueden transportar bacterias y desencadenar alergias o problemas respiratorios, sobre todo en niños y personas con asma.

Ante esta situación, muchas personas optan por preparar cebos caseros con ingredientes fáciles de conseguir. Aunque estos remedios no sustituyen un tratamiento profesional en infestaciones severas, pueden ayudar a disminuir la presencia de cucarachas cuando se utilizan correctamente.

Cebos caseros para cucarachas: mezclas efectivas y consejos para eliminarlas de casa Canva

¿Cómo hacer cebos caseros para cucarachas?

Conoce algunos cebos caseros para cucarachas elaborados con ingredientes que puedes encontrar fácilmente.

1. Azúcar, ácido bórico y harina

Para preparar este cebo casero necesitas una taza de azúcar, una taza de ácido bórico —que puede conseguirse en farmacias— y una taza de harina. Mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta obtener una preparación homogénea.

Después, coloca pequeñas porciones en zonas donde suelen aparecer cucarachas, como esquinas oscuras, debajo de electrodomésticos o cerca de los botes de basura. Para mantener su efectividad, se recomienda cambiar el cebo cada dos semanas.

Es importante mantener esta mezcla lejos del alcance de niños y mascotas para prevenir accidentes o posibles riesgos.

2. Azúcar, manteca vegetal, cebolla y bórax

Necesitas cebolla finamente picada, azúcar en polvo, manteca vegetal, bórax, botellas de plástico y un cuchillo tipo X-Acto.

El primer paso consiste en preparar el cebo mezclando una cucharada de azúcar con media cebolla picada, dos cucharadas de bórax y dos cucharadas de manteca vegetal hasta obtener una mezcla uniforme.

Después, coloca el cebo dentro de las botellas de plástico y ciérralas bien. Con ayuda del cuchillo, realiza pequeñas aberturas horizontales cerca de la parte superior de la botella y haz cortes adicionales para doblar el plástico hacia adentro. Esto permitirá que las cucarachas entren con facilidad, pero dificultará su salida.

Finalmente, coloca las trampas en las zonas donde suelen aparecer estos insectos. Mantener el cebo dentro de recipientes cerrados ayuda a evitar que mascotas o niños tengan contacto accidental con la mezcla.

Cebos caseros para cucarachas: mezclas efectivas y consejos para eliminarlas de casa Canva

3. Azúcar, agua mineral, bicarbonato de sodio y mantequilla de maní

Para preparar este insecticida casero contra cucarachas se necesitan cinco ingredientes: dos cucharadas de azúcar, media taza de agua mineral, dos cucharaditas de bicarbonato de sodio, una cucharadita de mantequilla de maní y dos cucharadas de harina de trigo.

De acuerdo con especialistas, el bicarbonato es el componente que ayuda a eliminar a las cucarachas al generar gases dentro de su sistema digestivo.

La preparación comienza colocando agua en un vaso de cristal y agregando el azúcar. Después, incorpora el bicarbonato de sodio y la harina de trigo hasta formar una mezcla más espesa. Si la consistencia queda muy líquida, puedes añadir un poco más de harina.

Una vez integrada la mezcla, agrega la mantequilla de maní para atraer a las cucarachas gracias a su olor y sabor. Finalmente, mezcla todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea y consistente, similar a un puré espeso.

Después, coloca pequeñas cantidades de la mezcla en recipientes u objetos pequeños y distribúyelos en distintas áreas del hogar. Debido a que la pasta se endurece rápidamente, se recomienda cambiar el contenido todos los días.

3. Bicarbonato y azúcar

El bicarbonato con azúcar ganó popularidad debido a que utiliza ingredientes económicos y fáciles de conseguir. Aunque no existen estudios concluyentes que lo consideren un método definitivo de exterminio, expertos indican que puede ayudar a disminuir la presencia de cucarachas cuando la infestación es pequeña.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan complementar cualquier remedio casero con medidas de higiene, ya que las cucarachas prosperan en espacios donde hay humedad, basura o restos de alimentos.

Cebos caseros para cucarachas: mezclas efectivas y consejos para eliminarlas de casa Canva

¿Dónde colocar los cebos caseros para que sean más efectivos?

La ubicación es clave para que los cebos funcionen. Expertos en control de plagas señalan que las cucarachas suelen desplazarse por rutas específicas durante la noche, principalmente cerca de fuentes de agua y calor. Los lugares más recomendados para colocar cebos son:

Debajo del fregadero

Detrás del refrigerador

Cerca del bote de basura

Debajo de muebles de cocina

En esquinas oscuras

Junto a tuberías

También se aconseja evitar colocar grandes cantidades de mezcla, ya que esto puede provocar que las cucarachas detecten el producto y se alejen.

El National Center for Healthy Housing explica que reducir la humedad y eliminar restos de comida sigue siendo una de las formas más efectivas para prevenir infestaciones dentro del hogar.

Cebos caseros para cucarachas: mezclas efectivas y consejos para eliminarlas de casa Canva

Recomendaciones de limpieza para evitar la plaga de cucarachas

Entre las recomendaciones más importantes destacan:

Limpiar superficies después de cocinar

No dejar platos sucios durante la noche

Sellar grietas y rendijas

Guardar alimentos en recipientes herméticos

Evitar acumulaciones de agua

Especialistas también sugieren tener cuidado con el uso excesivo de productos químicos o aerosoles dentro de casa, especialmente en hogares con mascotas o niños pequeños.

Cebos caseros para cucarachas: mezclas efectivas y consejos para eliminarlas de casa Canva

Errores comunes al usar remedios caseros contra cucarachas

Uno de los errores más frecuentes es confiar únicamente en los remedios caseros sin atacar el origen del problema. Si existen filtraciones, basura acumulada o comida expuesta, las cucarachas continuarán reproduciéndose.

Otro fallo común consiste en aplicar ácido bórico o bicarbonato en exceso. Expertos recomiendan usar capas delgadas y discretas para evitar que los insectos identifiquen el peligro.

Además, especialistas señalan que los cebos caseros no siempre eliminan colonias completas, especialmente cuando la infestación ya está avanzada.

Cleveland Clinic advierte que las cucarachas pueden desencadenar reacciones alérgicas debido a proteínas presentes en su saliva, heces y restos corporales. Por ello, una infestación prolongada puede convertirse en un problema de salud dentro del hogar.

¿Cómo encontrar un nido de cucarachas en casa? Canva

¿Cuándo un problema de cucarachas necesita fumigación profesional?

Expertos recomiendan buscar ayuda profesional cuando:

Las cucarachas aparecen durante el día

Existen malos olores persistentes

Se encuentran huevos o restos en varias habitaciones

Los remedios caseros dejan de funcionar

La plaga reaparece constantemente

Instituciones de salud ambiental señalan que una exposición continua a alérgenos de cucarachas puede empeorar síntomas respiratorios y aumentar ataques de asma, principalmente en menores de edad.

En estos casos, la fumigación profesional puede ser necesaria para eliminar nidos ocultos y evitar que la infestación continúe expandiéndose dentro del hogar.

Los cebos caseros para cucarachas pueden convertirse en una alternativa práctica para reducir la presencia de estos insectos dentro del hogar, especialmente cuando el problema apenas comienza. Sin embargo, la limpieza, el control de humedad y el mantenimiento de espacios libres de residuos continúan siendo las medidas más importantes para prevenir infestaciones.

Cuando la presencia de cucarachas aumenta o los remedios dejan de funcionar, acudir con especialistas en control de plagas resulta fundamental para proteger la salud y evitar que el problema avance.