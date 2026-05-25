Posponen segunda Feria del Nopal en CDMX: ‘adiós’ a los tlacoyos y salsas para este fin

La segunda Feria del Nopal que se realizaría en la Ciudad de México (CDMX) se pospuso, informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina.

El evento prometía reunir a cientos de asistentes luego del éxito que tuvo la primera edición en 2025 y que, incluso, fue inaugurada por la jefa de gobierno, Clara Brugada.

En aquella ocasión, la Feria salió por primera vez de Milpa Alta para instalarse en el Monumento a la Revolución y, en esta edición 2026, se esperaba lo mismo, pues de hecho ya hasta tenía fechas para realizarse.

Posponen segunda Feria del Nopal en CDMX

Feria del Nopal en CDMX. Magdalena Montiel Velázquez / Cuartoscuro

La Feria organizada por la Sedema se realizaría durante tres días y en ella se expondrían productos derivados del nopal, platillos típicos y más propuestas elaboradas por productores de la CDMX.

El evento estaba previsto para llevarse a cabo del 29 al 31 de mayo del 2026 en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

La entrada, dijeron, sería completamente gratuita y se esperaba la participación de decenas de expositores provenientes de distintas zonas productoras de la capital y alrededores.

No obstante, Excélsior consultó al equipo de comunicación de la Sedema para recabar más información al respecto y se limitaron a decir que la Feria del Nopal se pospuso.

Por el momento no se llevará a cabo hasta nuevo aviso”, señalaron sin dar detalles de las razones por las que no se realizará este fin de semana en Revolución.

Tlacoyos, tacos, mermeladas y más

Feria del Nopal en CDMX. Denisse Hernández

En 2025 la Feria tuvo gran aceptación entre los asistentes, quienes pudieron encontrar desde recetas tradicionales hasta productos innovadores elaborados con esta cactácea.

La segunda se esperaba que fuera con una propuesta mucho más grande y enfocada en promover el consumo local, además de destacar la importancia cultural, económica y nutricional del nopal en México, aunquye los interesados tendrán que seguir esperando.

En la primera Feria se contó con la participación de más de 100 productores, de Milpa Alta y Xochimilco, quienes ofrecen platillos tradicionales, productos derivados del nopal —como mermeladas, tortillas, harinas y escabeches—, así como actividades culturales y dos concursos únicos: el gastronómico y el de desespinado de nopal.

También hubo actividades lúdicas para niños, como el juego del bebé, leche, figuras, formando un nopal, o de dominó, y de memoras, así como pintacaritas y juegos de destreza.

Propiedades del nopal

Feria del Nopal en CDMX. Magdalena Montiel Velázquez

Esta Feria suele causar gran expectativa debido a las propiedades del nopal, el cual se consume ampliamente en México.

Entre sus principales propiedades está su contenido de fibra, vitaminas y minerales. El nopal aporta vitamina C, vitamina A, calcio, magnesio y potasio, además de antioxidantes. También contiene mucílago, una sustancia viscosa rica en fibra soluble que puede ayudar a la digestión y a generar sensación de saciedad. Debido a estas características, suele incluirse en dietas para controlar el peso y apoyar una alimentación balanceada.

El nopal puede utilizarse de muchas formas en la cocina. Es común encontrarlo en ensaladas, tacos, sopas, guisos y asado en comal. También se prepara en jugos o licuados mezclado con frutas.

Además de su uso alimenticio, el nopal tiene aplicaciones en la cosmética y en actividades agrícolas. El mucílago se emplea en la elaboración de jabones, cremas y champús.

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