Fan Fest en CDMX: restricciones, objetos prohibidos y reglas para asistentes

El FIFA Fan Festival CDMX, en el Zócalo capitalino es uno de los principales puntos de reunión para los aficionados durante el Mundial 2026. Este espacio oficial de la FIFA está diseñado para que miles de personas puedan disfrutar de los partidos en pantallas gigantes, en un ambiente de convivencia y emoción futbolera.

Para garantizar la seguridad y el orden, las autoridades implementaron filtros de acceso similares a los de un estadio, con revisiones a cada asistente. Bajo este esquema, se han establecido reglas claras sobre los objetos permitidos y prohibidos dentro del recinto.

¿Qué objetos están prohibidos dentro del Fan Fest CDMX?

De acuerdo con las normas establecidas por la FIFA, no se permitirá el ingreso de diversos artículos por motivos de seguridad y logística. Entre ellos se encuentran:

Cigarros y encendedores

Vapeadores y cigarros electrónicos

Paraguas y sombrillas

Alimentos y bebidas de cualquier tipo

Drogas, sustancias ilícitas y medicamentos sin receta

Mascotas (excepto animales de servicio)

Banderas mayores a 1.5 metros y astabanderas

Aerosoles, láseres y estrobos

Mochilas grandes, maletas o bultos voluminosos

Carreolas

Instrumentos musicales

Balones

Envases o recipientes

Armas, explosivos o cualquier objeto peligroso

Equipos fotográficos profesionales

La prohibición de bebidas alcohólicas forma parte de una política estricta dentro de estos festivales. Al tratarse de espacios públicos, la normativa impide la comercialización de este tipo de productos. En su lugar, los patrocinadores ofrecerán únicamente cerveza sin alcohol y otras bebidas refrescantes.

Foto: X @nacholozano

Estas disposiciones prohíben de manera tajante el ingreso de bebidas alcohólicas desde el exterior. El recinto mantendrá un ambiente totalmente familiar durante toda su operación. Los organizadores buscan asegurar condiciones seguras y adecuadas para todos los asistentes.

¿Qué objetos sí están permitidos para ingresar?

Los asistentes podrán ingresar únicamente con objetos personales considerados esenciales, como:

Teléfonos celulares

Bolsos pequeños (máximo 30 x 30 cm)

Cangureras

Cargadores portátiles

Cámaras digitales no profesionales

Protector solar y gel antibacterial

Gorras, sombreros y lentes de sol

Artículos de higiene o maquillaje en tamaño reducido

La recomendación es asistir con lo mínimo indispensable y evitar llevar objetos de valor. La organización no se hará responsable por pérdidas o extravíos.

¿Cómo será el acceso y qué debes considerar antes de asistir?

El acceso al FIFA Fan Festival CDMX será completamente gratuito y no habrá límite de edad. Sin embargo, los menores de edad deberán ingresar acompañados por un adulto responsable durante toda su estancia.

Foto: X @nacholozano

Otro punto importante es que no habrá servicio de resguardo de pertenencias, por lo que cada asistente deberá cargar con sus objetos en todo momento.

El evento contará además con accesos adaptados para personas con discapacidad. Para quienes tengan movilidad reducida, la entrada más accesible será por la calle 20 de Noviembre.

¿Qué servicios habrá dentro del Fan Fest?

Dentro del recinto se ofrecerán alimentos y bebidas, con opciones que incluyen alternativas vegetarianas y veganas. Todos los pagos se realizarán mediante el sistema Cashless, ya sea con tarjeta adquirida en el lugar o mediante la aplicación oficial.

¿Qué reglas de convivencia deberán respetarse?

La organización ha establecido normas claras para el comportamiento dentro del festival:

Cero tolerancia: No se permitirá ningún tipo de agresión o conducta violenta, ya sea verbal o física.

Libre tránsito: Está prohibido correr, empujar o bloquear accesos y salidas de emergencia.

Áreas restringidas: No se podrá ingresar a escenarios ni lanzar objetos.

Sistema de pago: Todo consumo será mediante modalidad Cashless.

Con la llegada del Mundial 2026, el FIFA Fan Festival CDMX se perfila como uno de los espacios más importantes para vivir la pasión del fútbol en la capital, reuniendo a miles de aficionados en un mismo punto sin necesidad de asistir a un estadio.

Foto: X @nacholozano

Multas por orinar o consumir alcohol en la calle

Durante la celebración del Mundial 2026, las autoridades en distintas ciudades en México han reforzado las sanciones por consumir alcohol o realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, con multas que pueden superar los 3,300 pesos e incluso derivar en arrestos administrativos o trabajo comunitario.

En algunas sedes también se contempla la aplicación de Ley Seca y operativos especiales en zonas cercanas a los estadios, con el objetivo de mantener el orden durante los partidos y eventos masivos.

El consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos continúa siendo una falta administrativa en la mayoría de los municipios del país, aun en un contexto festivo como el Mundial.

De acuerdo con los reglamentos de justicia cívica, esta conducta se clasifica generalmente como infracción tipo C, lo que puede implicar multas económicas, arresto o trabajo comunitario, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

Las sanciones económicas suelen oscilar entre 10 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes aproximadamente a 1,100 hasta más de 3,300 pesos.

Sin embargo, en algunos municipios los montos pueden ser mucho más altos. Por ejemplo, en Ecatepec, Estado de México, las multas pueden rebasar los 6,000 pesos, mientras que en San Luis Potosí pueden llegar hasta los 27,000 pesos.

En la Ciudad de México, además del pago de la multa, las autoridades pueden imponer arrestos de hasta 36 horas o trabajo comunitario, especialmente si se altera el orden público.

Foto: Rodolfo Dorantes

¿Habrá Ley Seca en la Ciudad de México durante los partidos?

Sí. Para algunos encuentros del Mundial 2026, como el partido entre México y Chequia, se ha establecido Ley Seca en zonas específicas del Centro Histórico.

La medida aplica en colonias del perímetro A como Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, desde las 15:00 horas del 24 de junio hasta las 07:00 horas del día siguiente.

Estas restricciones buscan evitar disturbios y garantizar la seguridad durante las celebraciones futboleras en la capital.