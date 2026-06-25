Morena en la pendiente

El poder ocasiona un desgaste en el que influyen las promesas incumplidas, los desaciertos en la conducción del país, la estrechez financiera y la ineptitud de no pocos funcionarios, esos que confunden el cargo con un premio a sus lealtades y no como una alta e irrenunciable responsabilidad.

Morena ya enfrenta los primeros síntomas de una decadencia inevitable. La caída de gobiernos izquierdistas en Argentina, Chile, Bolivia y Colombia habrá hecho sonar alarmas, las que no todos escuchan, pues no pocos de los cuadros morenistas están ocupados en la elección del año próximo y no ocultan que, antes que servir a los electores, importa agarrar hueso a cualquier costo.

Por supuesto, esa dinámica —o esa falta de dinamismo, para ser exactos— no es monopolio de Morena, pues forma parte de los impulsos de todo partido y de todo político. El problema está en las prioridades, el manejo de los tiempos y la aptitud para hilar fino, lo que pocos saben hacer, pero que cobra la mayor importancia cuando se tiene el poder y existe el riesgo de perderlo.

Ahora mismo se producen fenómenos que no auguran lo mejor para el morenismo, que hasta ahora armaba o amarraba cambios, ha estado haciendo movimientos y nombramientos para transformar la autonomía en servilismo, especialmente en los órganos estatales, donde debe existir una pluralidad que se ha ido borrando.

Ejemplo de lo anterior es la integración del consejo del Instituto Nacional Electoral. Ahí, la independencia de criterio se ha venido diluyendo con la elección de nuevos consejeros, pues se trata de cerrarle el paso a la oposición. Esos cambios que parecían tan exitosos, están mostrando que deben tomarse con las debidas reservas, pues, en política, todo tiene un costo.

Un ejemplo de lo anterior es que en el INE hay consejeros que se resisten a ganar menos que la Presidenta de la República. Cabe aclarar que no todos están en ese caso, pues al menos tres hallaron la manera de disminuir sus percepciones y devolvieron a la Tesorería lo que consideraron excedente y, de ese modo, dejaron de percibir 198 pesos, sí, 198 pesos menos que la doctora Sheinbaum. Lo malo, o lo peor, es que otros integrantes del Consejo ni siquiera aceptan renunciar a esos 198 pesos, pese a que no los necesitan, si consideramos que tienen gratis coche, guaruras, secretarias, ayudantes, asesores, celulares y otras prestaciones.

Todo indica que lo último que desean los dirigentes de Morena es comprarse un pleito con esos consejeros voraces, porque en menos de un año habrá elecciones de diputados federales y en varias entidades los comicios serán también de diputados locales, alcaldes y gobernadores. Desde luego, en 2027 lo importante es ganar todo lo que se pueda y como se pueda, porque el panorama no es para sentirse seguros.

Lo ocurrido en Coahuila, donde Morena perdió todos los distritos, ha sido una sonora llamada de atención. No menos importante es el fracasado intento de sancionar a la gobernadora de Chihuahua por la incautación de un narcolaboratorio en la sierra, operación, al parecer, dirigida por agentes gringos con el respaldo de tropas de la zona militar, algo que se puede leer como la evidencia de que el gobierno federal no hace lo que debe y lo tiene que hacer un gobierno estatal.

Los dos casos, de diferente manera, expresan que la ciudadanía quiere resultados, empleos, salarios dignos, medidas para impedir la carestía, buena educación pública y, sobre todo, seguridad. Por supuesto, se anuncia con bombo y platillos que la criminalidad ha descendido en porcentajes, lo que es difícil de creer, pues persiste la sensación de inseguridad.

Incentiva la incredulidad lo que ha ocurrido con la denuncia contra una lista de funcionarios sinaloenses, quienes, lejos de ser seriamente investigados y llevados a juicios, son protegidos hasta extremos grotescos, pues se obligó al gobernador Rocha Moya a pedir licencia, pero está protegido por la fuerza pública. No menos tragicómico es que el senador Enrique Inzunza esté convertido en aviador, pues no se presenta en el Senado, aunque sigue recibiendo sus dietas. Pero se trata sólo de un estado, y lo cierto es que la situación es desastrosa en varios más.

¿Y así quieren ganar las elecciones del año próximo?