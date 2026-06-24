México ya ganó millones antes de jugar con Chequia: cuánto dinero reparte el Mundial por avanzar de ronda

Mientras buena parte de la historia de México en los Mundiales se ha escrito con calculadoras en la mano, esta vez el tercer partido de la fase de grupos llega con un escenario poco habitual.

La Selección Nacional Mexicana saltará esta noche a la cancha del Estadio Ciudad de México para enfrentar a Chequia sin la urgencia que durante décadas acompañó sus últimos compromisos de la primera ronda. El triunfo sobre Corea del Sur abrió la puerta de la fase eliminatoria antes de tiempo y, junto con la clasificación, también aseguró una recompensa económica que crece conforme avanza el torneo.

En el Mundial de 2026 no solo se compite por la Copa. También por una bolsa de premios que alcanza cifras históricas.

¿Cuánto paga la FIFA por avanzar a segunda ronda?

Antes incluso de disputar un sólo minuto, cada una de las 32 selecciones participantes de los partidos de eliminación directa, recibirán 2.5 millones de dólares por concepto de gastos de preparación. Curiosamente, llegar a la ronda eliminatoria no supone una gran ganancia económica

Después llega el dinero que depende de los resultados.

Los equipos que no logran superar la fase de grupos reciben 10 millones de dólares como premio de participación. Es el pago reservado para las selecciones que ocupan los lugares del 33 al 48 del torneo.

La diferencia económica por avanzar no resulta tan pronunciada como podría suponerse.

Las selecciones que alcanzan la ronda de dieciseisavos de final y son eliminadas en su primer partido de matar o morir reciben 12.5 millones de dólares.

El martes 30 de junio será cuando México juegue los 16avos de Final en el Estadio Ciudad de México. Reuters

Sin embargo, el verdadero salto financiero aparece conforme se acumulan victorias.

Más rondas, más dinero

Cada ronda superada multiplica los ingresos y convierte cada partido en una oportunidad de aumentar la recompensa. Lo que comienza como un premio de participación puede transformarse en una cifra cercana a los 50 millones de dólares para el campeón.

Por ahora, México ya tiene asegurado un lugar entre los 32 mejores equipos del torneo y, con ello, una bolsa mínima de 12.5 millones de dólares si se suman los recursos de preparación y el premio correspondiente a los clasificados a la fase eliminatoria.

Equipos clasificados al momento

La clasificación también coloca al equipo mexicano dentro de un grupo reducido que ya aseguró su continuidad en el torneo. Hasta el momento, México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia son algunas de las selecciones que ya sellaron su boleto a la siguiente ronda.

Del otro lado de la frontera deportiva aparecen las primeras despedidas.

Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá ya quedaron fuera de la carrera por el título y deberán conformarse con el premio destinado a quienes no lograron sobrevivir a la fase de grupos.

La diferencia entre avanzar o quedarse en el camino puede parecer pequeña en los estados financieros de la FIFA. Sobre la cancha, en cambio, equivale a seguir respirando en el torneo más importante del planeta.