Aficionados llenan Fan Fest del Zócalo previo al partido México vs Chequia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el Fan Fest del Zócalo alcanzó su límite de capacidad, por lo que solicitó a los aficionados dirigirse a otros puntos del Centro Histórico y Paseo de la Reforma para ver el partido entre México y Chequia.

Derivado de la alta afluencia de aficionadas y aficionados que se dieron cita en el Fan Fest del Centro Histórico, la plancha del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que te recomendamos acudir al corredor de Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la del Caballito”, informó la SSC en redes sociales.

Asimismo, se recordó que otros puntos cercanos son la explanada del Monumento a la Revolución, así como sobre Avenida Juárez.

El gobierno de la Ciudad de México también informó que se instalaron 18 puntos sobre Paseo de la Reforma, nueve pantallas en las inmediaciones del Zócalo, tres en la Alameda Central, tres escenarios en el Ángel de la Independencia, Diana Cazadora y Monumento a la Revolución, así como los 18 festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías.

Ante la imposición de la ley seca, personal de la Secretaría de Gobierno se encargó de desechar el alcohol que se aseguró a algunos asistentes, con el propósito de evitar que se registre algún accidente en las zonas de alta concentración de personas.

Tras los festejos por la victoria de México ante Corea del Sur, se contabilizaron 730 mil asistentes, que asistieron a varios puntos de la capital, aunque la mayor concentración ocurrió en Paseo de la Reforma, 200 mil asistieron al Zócalo y sus inmediaciones, 130 mil acudieron a los Festivales Futboleros instalados en alcaldías y cerca de 400 mil celebraron en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.