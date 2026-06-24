A 45 grados y con cerveza: coreano disfruta el ambiente en Monterrey

Un coreano siguió con su peculiar alegría previo al partido entre Sudáfrica y Corea del Sur en el cierre del Grupo A del Mundial en el Estadio Monterrey. El aficionado asiático destacó los grados en los que estaban y resaltó lo que traía en la mano.

“Monterrey, estamos a 45 grados y mucha cerveza. ¡Vamos Corea!”, dijo el aficionado.

Desde horas antes del silbatazo inicial en el Estadio Monterrey, los aficionados coreanos armaron una caravana en apoyo de su selección en el duelo vital para avanzar a los Dieciseisavos de final del Mundial.

Los aficionados de Corea se han llevado los reflectores en el Mundial 2026, donde el grito de “¡Coreano, hermano, ya eres mexicano!” ya son toda una tradición, ya sea en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey.

Aficionadas de Corea también se hacen presentes en el Estadio Monterrey Mexsport

Inclusive, esa conexión entre los países la destacó un grupo de aficionados. Rumbo al Estadio lanzaron un “Viva México, Viva Corea!”.

Otros aficionados llegaron a la Macroplaza de Monterrey, donde varios mexicanos lanzaron vivas para los asiáticos.

Uno de los momentos clásicos en el Mundial, inició con el lanzamiento de un coreano en el Zócalo, que se hico viral. Ahora, el “quiere volar” ya es toda una tradición.