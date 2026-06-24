¿Haces ejercicio? Estos errores podrían causarte una lesión sin que lo notes

Practicar deporte es una de las decisiones más saludables para el cuerpo y la mente, pero también puede representar un riesgo cuando no se realiza con la preparación adecuada. Las lesiones deportivas pueden ir desde molestias leves hasta fracturas o daños musculares que requieren tratamientos prolongados.

Factores como la falta de calentamiento, la mala técnica, el uso de equipo inadecuado y la ausencia de preparación física son las principales causas de lesiones durante la actividad física. Por ello, especialistas recomiendan adoptar hábitos de prevención que permitan mantener una práctica deportiva segura y constante.

Cómo evitar lesiones al practicar deporte Canva

¿Por qué ocurren las lesiones deportivas más comunes?

En entrevista con el médico cirujano Marco Sánchez Bretón, especialista en Ortopedia y Traumatología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó la relevancia que tiene actualmente el deporte recreativo, practicado por millones de personas en México y en el mundo.

Nuestro país fue nombrado el país que más corredores tiene en el mundo, corredores que son recreativos. En este contexto, es importante hablar de los deportistas recreativos, quienes son también los que menos acceso tienen a información adecuada para la preparación al practicar un deporte”, explicó el especialista.

En este sentido, las lesiones deportivas ocurren cuando el cuerpo se expone a esfuerzos para los que no está preparado. El Manual MSD señala que el ejercicio sin acondicionamiento adecuado reduce la tolerancia de músculos, tendones y articulaciones, lo que facilita lesiones por sobrecarga o impacto.

Entre los factores más comunes, el especialista en ortopedia y traumatología destaca:

Falta de calentamiento previo

Movimientos repetitivos sin descanso

Técnica incorrecta

Aumento brusco de intensidad

Uso de equipo inadecuado

MedlinePlus coincide en que incluso personas activas pueden lesionarse si no avanzan de forma gradual en su entrenamiento.

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Los errores que aumentan el riesgo de sufrir una lesión al hacer ejercicio

Uno de los errores más frecuentes es la desinformación. El médico Sánchez Bretón explicó que "muchas personas inician actividad física sin asesoría adecuada sobre técnica o el tipo de ejercicio más conveniente para su organismo".

Asimismo, la falta de descanso representa otro factor de riesgo importante, ya que el cuerpo requiere tiempo para recuperarse y adaptarse al esfuerzo físico.

Según el NIH (Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos), el sobreentrenamiento y la ausencia de recuperación son factores clave en las lesiones deportivas, especialmente cuando no existe planificación.

El especialista también señaló otros errores comunes:

Entrenar con dolor o molestias

No variar los tipos de ejercicio

Usar calzado o equipo incorrecto

Aumentar peso o intensidad de forma acelerada

El IMSS recomienda evitar la actividad física sin preparación previa, ya que incrementa el riesgo de esguinces, desgarres y lesiones articulares.

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¿Cómo preparar tu cuerpo antes de practicar cualquier deporte?

De acuerdo con el especialista, el calentamiento es uno de los pilares fundamentales para prevenir lesiones. Sin embargo, en muchos casos no se realiza de forma adecuada.

“Observamos a personas ‘calentando’ con estiramientos estáticos antes de correr. Si el cuerpo no está activado, este tipo de movimientos puede provocar inflamación o desgarres. Lo ideal es un calentamiento dinámico como caminata o trote suave”, explicó.

El IMSS recomienda realizar ejercicios de activación muscular antes de iniciar cualquier rutina deportiva, ya que esto mejora la elasticidad y reduce el riesgo de lesiones.

El Manual MSD añade que el calentamiento incrementa la temperatura muscular, lo que mejora la flexibilidad y la resistencia de los tejidos.

Por su parte el especialista enfatiza que la actividad física debe ser progresiva y adaptada a la condición de cada persona, evitando aumentos bruscos de intensidad.

Recomendaciones clave:

5 a 10 minutos de calentamiento progresivo

Movilidad articular previa al ejercicio

Incremento gradual de intensidad

Hidratación constante

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La importancia del equipo y la técnica para evitar lesiones físicas

El uso del equipo adecuado es un factor decisivo en la prevención de lesiones. El médico Sánchez Bretón señaló que el calzado correcto y el uso de protecciones reducen significativamente el riesgo de lesiones en los deportes.

Durante la entrevista, el especialista destacó que "lo más importante es acudir con un ortopedista para recibir una recomendación adecuada de calzado", priorizando las características funcionales por encima de marcas o costos.

La Asociación Americana de Ortopedia indica que cada deporte requiere equipo específico diseñado para proteger zonas vulnerables del cuerpo.

Asimismo, aprender la técnica correcta desde el inicio es fundamental, ya que una mala ejecución puede generar sobrecarga en músculos y articulaciones.

Ejemplos de prevención:

Usar calzado adecuado al deporte

No improvisar técnicas de entrenamiento

Utilizar protecciones en deportes de contacto

Recibir asesoría de entrenadores certificados

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Señales de alerta que indican que debes detener tu entrenamiento

Escuchar al cuerpo es clave para evitar lesiones graves. El especialista mencionó que, sí después de suspender la actividad física de inmediato sigue apareciendo dolor agudo o inflamación la lesión debe ser consultada con un especialista.

El Manual MSD señala que el dolor persistente puede ser señal de sobrecarga muscular o daño articular, por lo que continuar entrenando puede agravar la lesión.

Señales de alerta:

Dolor intenso durante el ejercicio

Inflamación o enrojecimiento

Mareo o fatiga extrema

Limitación de movimiento

Chasquidos articulares con dolor

Evitar lesiones deportivas no implica dejar de hacer ejercicio, sino practicarlo con conciencia, preparación y progresión adecuada. Los especialistas coinciden en que el calentamiento correcto, la técnica adecuada, el descanso y el uso de equipo apropiado son los pilares fundamentales para mantener una vida activa y segura a largo plazo.