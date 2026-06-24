Aficionados hacen fila en el Fan Fest del Zócalo más de 12 horas antes del partido

Varias horas antes del silbatazo inicial del partido entre México y Chequia, la fiebre mundialista invadió a la Ciudad de México. Desde las 6 de la mañana comenzaron a llegar los primeros aficionados al Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino y, ya había una fila de al menos un centenar de personas esperando ingresar.

Aficionados listos para ingresar al Fan Fest del Zócalo Karina Tejada

Familias completas, grupos de amigos y aficionados de distintos estados del país empezaron a ocupar principalmente la avenida 20 de Noviembre y la calle Venustiano Carranza con la intención de asegurar un buen lugar para seguir el encuentro de la Selección Mexicana.

Aficionados listos para ingresar al Fan Fest del Zócalo Karina Tejada

Paseo de la Reforma

La emoción no es solo en el Zócalo, en Paseo de la Reforma también se prepara para convertirse en una enorme fiesta futbolera. Desde ayer y hoy temprano comenzaron los trabajos para instalar templetes, equipos de sonido y una gran pantalla en la zona del Ángel de la Independencia, donde se espera una importante concentración de seguidores del Tri.

Aficionados listos para ingresar al Fan Fest del Zócalo Karina Tejada

Además, autoridades colocaron al menos 18 pantallas a lo largo de Reforma, desde la Diana Cazadora pasando por Insurgentes y las inmediaciones del Caballito.

Aficionados listos para ingresar al Fan Fest del Zócalo Karina Tejada

Los preparativos ya provocan afectaciones viales. Permanecen cerrados varios puntos de Paseo de la Reforma entre la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete, mientras continúan las labores de montaje para la fiesta mundialista.

Ante la expectativa de miles de asistentes, autoridades capitalinas hicieron un llamado a celebrar con responsabilidad. La directora de Metrobús recordó que está prohibido subir a las techumbres de las estaciones y parabuses, una práctica que suele repetirse durante festejos masivos.

Hay Ley Seca

Como parte del operativo especial, el Gobierno capitalino también confirmó la aplicación de Ley Seca este miércoles a partir de las 15:00 horas en distintas zonas relacionadas con el evento deportivo.

Mientras tanto, en los alrededores del Estadio Ciudad de México ya se observan despliegues de seguridad y dispositivos de vigilancia para recibir a los aficionados que acudirán al encuentro.

En materia de movilidad, el Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan ya opera con normalidad tras concluir trabajos de remodelación, mientras que la Línea 2 ofrece servicio completo entre Taxqueña y Cuatro Caminos.

A las complicaciones por el futbol se suman algunas manifestaciones en la zona centro. Autoridades reportan cierres en Bucareli, Atenas, Abraham González y General Prim, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Como rutas alternas se recomienda utilizar Chapultepec, Balderas y Eje 1 Oriente.