Guía para vacacionar en Ixtapa-Zihuatanejo: para derretirse de amor en verano

¿Planeas tus vacaciones? Conoce las rutas a Ixtapa-Zihuatanejo, te contamos cómo llegar y qué hacer en este paraíso tropical en verano en tus próximas vacaciones.

En el inmenso abanico de opciones que ofrece el litoral de la República Mexicana, existe un rincón único en el estado de Guerrero que ha perfeccionado el arte de ofrecer dos experiencias vacacionales radicalmente opuestas y complementarias en un mismo viaje: Ixtapa-Zihuatanejo.

Lo que vuelve magnético a este destino para las vacaciones de verano es su capacidad de transformarse según el estado de ánimo, el presupuesto y las expectativas de cada tipo de viajero.

Por un lado, Ixtapa se alza como un desarrollo turístico moderno, sofisticado y de gran nivel, caracterizado por sus hoteles con planes "todo incluido"; por el otro, a diez minutos de distancia por carretera, Zihuatanejo es también un pueblo de pescadores, recientemente galardonado con el título de Pueblo Mágico.

Guía para vacacionar en Ixtapa-Zihuatanejo Canva

¿Cómo llegar a Ixtapa-Zihuatanejo?

En avión:

El Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) es una terminal aérea moderna que se localiza a escasos 15 minutos de la zona hotelera y del centro de Zihuatanejo. Recibe vuelos diarios y directos procedentes de las principales urbes del país, como la CDMX (tanto del Aeropuerto Internacional Benito Juárez como del AIFA), Guadalajara, Monterrey, Tijuana y León.

En carretera:

Si partes desde el centro de México o la zona de Toluca, existen dos alternativas principales: la primera es la ruta por Morelia (Autopista Siglo XXI), considerada como la vía más rápida, segura y cómoda para conectar la CDMX con la costa de Guerrero.

El trayecto avanza inicialmente por la autopista México-Toluca, conectando con la carretera hacia Atlacomulco y rodeando la zona del lago de Cuitzeo en Michoacán. Desde ahí, te incorporas a la Autopista Siglo XXI (MEX-37D) hasta conectar con la carretera costera MEX-200.

El recorrido total es de aproximadamente 463 kilómetros y se realiza en un promedio de 7 a 8 horas de conducción continua a ritmo relajado, dependiendo de las paradas técnicas.

La otra opción es la ruta tradicional por Acapulco; esta alternativa consiste en descender hacia el sur utilizando la Autopista del Sol (MEX-95D) cruzando Cuernavaca y Chilpancingo hasta arribar al puerto de Acapulco.

Justo antes de ingresar a la zona urbana del puerto, puedes tomar el libramiento que te desvía hacia la carretera costera federal 200 en dirección al norte.

Esta ruta te permitirá bordear toda la costa grande de Guerrero; ten en cuenta que el trayecto libre de Acapulco a Zihuatanejo es de dos carriles y cuenta con bastantes curvas, por lo que el tiempo total de viaje desde la capital puede elevarse hasta las 9 o 10 horas de camino.

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¿Qué hacer en Ixtapa-Zihuatanejo?

Isla Ixtapa

Este islote se localiza a escasos 15 minutos en lancha desde el muelle de Playa Linda, en la zona norte de Ixtapa. Alberga cuatro playas de características completamente distintas: cuachalalate (bautizada así en honor a un árbol medicinal endémico), varadero (localizada al lado opuesto del muelle de llegada).

Playa coral (para los entusiastas de las actividades subacuáticas) y playa Carey (la más pequeña de la isla).

Playa Las Gatas

Ubicada en el extremo sur de la hermosa Bahía de Zihuatanejo, Playa Las Gatas es otro de los santuarios playeros obligatorios de la región.

Para llegar a este rincón paradisíaco, la opción más sencilla es abordar una pequeña embarcación de motor en el muelle del Paseo del Pescador; el trayecto toma diez minutos cruzando las aguas de la bahía y te regala vistas panorámicas espectaculares del pueblo.

Si eres amante del ejercicio, también existe la ruta de acceso a pie, realizando una caminata de unos 20 minutos por un sendero empedrado y rocoso que avanza por el acantilado desde el final de Playa La Ropa.

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Surf

Considerada por diversas listas especializadas de turismo internacional como una de las playas más hermosas, románticas y completas de todo México, Playa La Ropa es el corazón latente de la vida playera de Zihuatanejo.

El oleaje en Playa La Ropa es de intensidad moderada y sumamente rítmico, convirtiéndola en el escenario perfecto para aquellos vacacionistas de verano que desean iniciarse en el arte de cabalgar las olas a bordo de una tabla de surf o practicar paddle surf al amanecer.

En la zona de palapas puedes contratar vuelos en parachute para contemplar la inmensidad de la bahía desde las alturas, o subir a la tradicional "banana" familiar para vivir divertidas caídas colectivas al agua.

Paseo del Pescador

El corazón de la vida social y turística del pueblo se localiza a lo largo del Paseo del Pescador, un bellísimo andador marítimo peatonal de adoquín y piedra que bordea toda la Playa Principal del centro histórico de la ciudad.

A lo largo del andador, el visitante se topará con esculturas monumentales de bronce que rinden homenaje a los pescadores tradicionales, murales coloridos realizados por artistas locales y pintorescas tiendas de artesanías donde puedes adquirir joyería de plata fina de Taxco, máscaras tradicionales de madera talladas a mano, ropa de manta fresca e imanes decorativos para el refrigerador.

El Paseo del Pescador está flanqueado por una amplia variedad de cafés con terrazas al aire libre, heladerías y restaurantes con vista a la bahía donde se puede cenar un pescado a la talla, mientras se observa el oleaje tranquilo.

Ahora ya sabes cómo llegar y qué hacer en Ixtapa-Zihuatanejo, un binomio turístico que se ha consolidado como uno de los destinos consentidos del turismo nacional e internacional para disfrutar de las vacaciones de verano.