FIFA reconoce los Fan Fest de México; los que más aficionados reúnen

Los Fan Fest de la CDMX son los que han reunido la mayor cantidad de aficionados durante los partidos del Mundial 2026, comparado con los de otras entidades y países, así lo dio a conocer la FIFA.

En la CDMX se congregaron más de una cuarta parte del total de aficionados, con una cifra de 527 mil. El del Zócalo marcó el ritmo el día del partido inaugural, cuando México venció a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

LOS TRES MEJORES FAN FEST DEL MUNDIAL 2026:

- CDMX = 527 mil aficionados.

- Guadalajara = 460 mil aficionados.

- Monterrey = 460 mil aficionados.

El resto se reparte en 10 ciudades en Estados Unidos y Canadá.

La FIFA también destacó que Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami y Vancouver, han tenido una muy buena afluencia.

“El FIFA Fan Festival ha sido una parte fundamental de nuestra propuesta para los aficionados, y nos complace ver la acogida que ha tenido hasta ahora”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.