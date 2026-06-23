Nepotismo Legislativo: Familiares de senadores sacan jugo a la nómina

El Senado destina al menos 8.3 millones de pesos brutos al año para pagar sueldos a 15 hermanos, hijos, sobrinos y nietos de 10 senadoras y senadores, incluidos suplentes; de un diputado federal y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

De acuerdo con un análisis de las nóminas públicas de la Cámara alta realizado por Excélsior, estos 15 familiares de legisladores implican una nómina mensual bruta de 697 mil 530 pesos, que después de impuestos queda en 531 mil 664 pesos mensuales.

Manuel Añorve Aguayo, hijo del senador priista Manuel Añorve, percibe el sueldo más alto del grupo, con 100 mil pesos brutos al mes como asesor legislativo de la senadora Karla Toledo.

Le sigue Emiliano González, hijo del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, aunque no comparten apellidos, con 80 mil pesos brutos al mes.

Alberto Nahle Sánchez, sobrino de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se desempeña como asesor legislativo en el Senado, donde gana 35 mil pesos brutos mensuales, que después de impuestos queda en 29 mil 412 pesos netos al mes.

En tanto, Aitana Inzunza Meza, hija del senador morenista Enrique Inzunza Cázares —acusado en estados Unidos de vínculos con el narcotráfico­— gana 24 mil 308 pesos brutos mensuales como asesora legislativa. La nómina también incluye a familiares de legisladores como Julieta Macías, Edith López y Carolina Viggiano.

El Senado gasta 8.3 mdp al año en sueldos para familiares de legisladores

El Senado de la República destina en el año al menos 8.3 millones de pesos brutos en el pago de 15 hermanos, hijos, sobrinos y nietos de 10 senadoras y senadores, incluidos suplentes; de un diputado federal y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de acuerdo con las nóminas públicas de esta Cámara.

Los 15 familiares implican una nómina mensual bruta de 697 mil 530 pesos, que después de impuestos queda en 531 mil 664 pesos mensuales. Eso significa que al año, la nómina de esos familiares es de ocho millones 370 mil 360 pesos brutos, que luego de descuentos quedan en seis millones 379 mil 968 pesos netos.

Manuel Añorve Anguiano, hijo del coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, es el que tiene el salario más alto del grupo de familiares de senadores, pues gana 100 mil pesos mensuales brutos, que después de impuestos quedan en 76 mil 264 pesos netos, por ser asesor legislativo de la senadora priista Karla Toledo.

Gerardo Fernández Noroña. (Cuartoscuro)

El caso de Noroña y viajes a Roma

A él le sigue Emiliano González González, hijo del senador Gerardo Fernández Noroña, aunque no comparten apellidos. Emiliano gana 80 mil pesos mensuales brutos, que después de impuestos quedan en 62 mil 264 pesos mensuales netos por desempeñarse como “asesor en servicios administrativos”, aunque en los hechos es el fotógrafo personal del senador, incluso viaja con él en todo el país y en el extranjero.

María Catalina Macías Rábago es hermana de Julieta Macías Rábago, senadora suplente de Alejandra Barrales Magdaleno. María Catalina está contratada como asesora legislativa por 65 mil pesos mensuales brutos, que después de impuestos quedan en 47 mil 909 pesos netos.

Regina Perrusquía Palomera es sobrina del senador suplente Óscar Palomera, quien es el secretario general de Servicios Administrativos del Senado. Su sobrina tiene un sueldo bruto mensual de 61 mil 722 pesos, que después de impuestos queda en 47 mil 909 pesos netos mensuales como “asesor especializado de servidor público de mando” en la Dirección General de Recursos Humanos.

Redes familiares y el factor Veracruz

Janet Ruiz López es hija de la senadora morenista Edith López Hernández, quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Su hija está contratada como asesora legislativa por 50 mil pesos mensuales brutos, que después de impuestos quedan en 40 mil 892 pesos netos mensuales.

Juan Pablo Beltrán Viggiano es hijo de la senadora priista Carolina Viggiano. Él trabaja como asesor del senador priista Miguel Riquelme, donde gana 50 mil pesos mensuales brutos, que después de impuestos quedan en 40 mil 892 pesos netos al mes.

Patricia María Castro Trenti es hermana del diputado federal morenista Fernando Castro Trenti. En el Senado se desempeña como asesora parlamentaria, con un salario bruto mensual de 44 mil pesos, que después de descuentos queda en 36 mil 303 pesos netos al mes.

Lorenzo Manuel Loera de la Rosa es hermano del senador morenista Juan Carlos Loera de la Rosa. Lorenzo Manuel es asesor legislativo y gana 37 mil 500 pesos mensuales brutos, que después de descuentos quedan en 31 mil 332 pesos netos mensuales.

Alberto Nahle Sánchez es sobrino de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y se desempeña como asesor legislativo en el Senado, donde gana 35 mil pesos brutos mensuales, que después de impuestos quedan en 29 mil 412 pesos netos al mes.

Aitana Inzunza Meza es hija del senador morenista Enrique Inzunza Cázares. Ella gana como asesora legislativa 24 mil 308 pesos mensuales, que luego de descuentos se traducen en 21 mil pesos.

Yeidckol Polevnsky, senadora por el PT. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

Polevnsky: la que tiene más parientes contratados

Hasta el momento, la petista Yeidckol Polevnsky es la legisladora que más familiares tiene en las nóminas del Senado, pues está su hermana, una sobrina, una hija y una nieta, que consumen 100 mil pesos mensuales brutos, que después de impuestos quedan en 85 mil 980 pesos netos, lo que implica que en un año la erogación es de un millón 200 mil pesos brutos, que luego de descuentos queda en un millón 31 mil 760 pesos netos.

Su hermana Tonantzin Ibáñez Camacho y su hija Martha Arlette Granados Ibáñez ganan, cada una, 10 mil pesos mensuales brutos, que después de impuestos quedan en nueve mil 746 pesos netos. Ambas son asesoras legislativas.

Su nieta Alexia Almaguer Granados es asesora en comisiones y su sobrina Yolotl Fernanda Enríquez Ibáñez es asesora en oficina de senadores. Cada una gana 40 mil pesos mensuales brutos, que después de impuestos quedan en 33 mil 244 pesos mensuales netos.

Yeidckol Polevnsky es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y, como lo informó ayer Excélsior, también trabaja en el Senado su suplente Denisse Ortiz Pérez, quien gana 79 mil 79 pesos mensuales brutos.

En las nóminas están también María de Lourdes Ramírez Padilla, que son los mismos apellidos de la senadora morenista Julieta Ramírez Padilla; y de Abigail Reyes Hernández, que también coinciden con los apellidos de la senadora panista Ivideliza Reyes Hernández, pero no se pudo comprobar que fueran hermanas.

*mcam