Transportistas frenan su paro de mañana; se comprometen ante Segob a no afectar carreteras

Las principales autopistas y carreteras federales de México operarán de manera normal.

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la conclusión exitosa de una mesa de negociación con la dirigencia de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), logrando desactivar los bloqueos vehiculares que amenazaban con paralizar la conectividad del país este miércoles 24 de junio.

A través de un comunicado, la dependencia federal confirmó que los líderes de la organización transportista asumieron el compromiso formal de no ejecutar cierres ni bloqueos viales durante sus jornadas de movilización.

El gobierno federal, por su parte, reiteró su firme llamado a la responsabilidad social y a respetar de forma irrestricta el derecho al libre tránsito de los mexicanos.

Respuestas puntuales

Durante el encuentro a puerta cerrada, los representantes gubernamentales presentaron respuestas desglosadas a cada una de las peticiones del pliego petitorio de la AMOTAC —centradas principalmente en demandas de seguridad vial frente al crimen organizado, costos de peaje y regulaciones operativas—.

Con ello, se trazó una ruta crítica de seguimiento institucional para verificar el cumplimiento de los compromisos de ambas partes.

La Segob subrayó que este pacto no es un hecho fortuito, sino el resultado de un canal de comunicación permanente que se ha mantenido abierto de forma activa.

"Se han llevado a cabo más de 300 reuniones en esta administración con seguimiento de acuerdos y avances importantes de los transportistas", detalló la dependencia.

Finalmente, la Secretaría remarcó que la prioridad del Estado será siempre privilegiar la concertación política y la construcción de acuerdos pacíficos, celebrando que la vía del diálogo impidiera afectaciones económicas, logísticas y de movilidad para los millones de ciudadanos que diariamente utilizan la red carretera nacional.