El famoso Pato Merlín predijo el futuro de México en el Mundial 2026

El Pato Merlín, mascota que se volvió viral alrededor del mundo, visitó las instalaciones de Imagen Televisión y predijo el futuro de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, que esta noche jugará ante Chequia en el cierre de la Fase de Grupos, duelo que se jugará en el Estadio CDMX.

Carla Gómez, conocida como la mamá del famoso Pato Merlín, reveló cómo fue que lo eligieron como su mascota.

“Nos gustan mucho, ya teníamos patos anteriormente, tuvimos la costumbre y la verdad que nos encantan tenerlos. Él ya se domesticó tanto que ya se acostumbró, es como si fuera un perrito”, dijo en el programa Jugamos en casa de Imagen Televisión.

El Pato Merlín es mexicano y no sólo se volvió viral en el Mundial 2026, sino que fue tiempo atrás.

“Hace año, año y medio que fue cuando lo vieron en la calle con nosotros”, dijo.

En el momento decisivo, el Pato Merlín predijo el futuro de la Selección Mexicana con contenedores de comida que traían las leyendas de Octavos, Cuartos, Semifinales, Final y Campeón.

Una controversia rodeó al Pato Merlín y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) indicó que la mascota pertenece a la familia de Carla Gómez.

Los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre ya están instalados en los Dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde ya esperan rival para jugar el próximo martes 30 de junio en el Estadio CDMX, a las 7 de la noche.

PATO MERLÍN ES UN FENÓMENO VIRAL EN EL MUNDO

El Pato Merlín se hizo muy pronto viral en el mundo, cuando fue captado por las calles de la CDMX con la playera de la Selección Mexicana. Diversos medios en el mundo hicieron eco de la noticia, como en España, Brasil y en otros países.

La mascota de la familia Carla Gómez estará presente en el Estadio CDMX para el partido entre Chequia y México.