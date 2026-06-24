AL MOMENTO: Partidos de 16avos de Final en el Mundial 2026

La Jornada 3 está en curso, y con actualización en tiempo real, así se disputarían los 16avos de Final al momento en el Mundial 2026, fase en la que el Tri ya cuenta con su sitio asegurado como líder del Grupo A; México enfrentaría a Escocia el martes 30 de junio desde la cancha del Estadio Ciudad de México.

Un total de 32 equipos superarán la Fase de Grupos, mientras que 16 de ellos quedarán eliminados en la Primera Ronda, 12 como los últimos de su sector y 4 más de ellos como los peores terceros lugares del Mundial 2026.

Terceros lugares eliminados: Chequia (A), Ecuador (D), Senegal (I) y Congo (K).

Terceros lugares calificados: Bosnia (B), Escocia (C), Paraguay (D), Suecia (F), Bélgica (G), Cabo Verde (H), Argelia (J) y Croacia (L).

De los 48 participantes, 32 avanzarán a 16avos de Final, quedando un total de 16 eliminados tras la Fase de Grupos. Reuters

Cruces para 16avos de Final

La combinación #246 (de 495 disponibles) es la que entra en vigor para los cruces en donde se encuentran involucrados los terceros lugares del Mundial 2026:

Partido 73 / (2A) Corea del Sur Vs Canadá (2B) - domingo 28 de junio, 13:00 horas, Los Ángeles.

Partido 74 / (1E) Alemania Vs Paraguay (3D) - lunes 29 de junio, 14:30 horas, Boston.

Partido 75 / (1F) Países Bajos Vs Marruecos (2C) - lunes 29 de junio, 19:00 horas, Monterrey.

Partido 76 / (1C) Brasil Vs Japón (2F) - lunes 29 de junio, 11:00 horas, Houston.

Partido 77 / (1I) Francia Vs Suecia (3F) - martes 30 de junio, 15:00 horas, New York.

Partido 78 / (2E) Costa de Marfil Vs Noruega (2I) - martes 30 de junio, 11:00 horas, Dallas.

Partido 79 / (1A) México Vs Escocia (3C) - martes 30 de junio, 19:00 horas, Ciudad de México.

El martes 30 de junio será cuando México juegue los 16avos de Final en el Estadio Ciudad de México. Reuters

Partido 80 / (1L) Inglaterra Vs Argelia (3J) - miércoles 1 de julio, 10:00 horas, Atlanta.

Partido 81 / (1D) Estados Unidos Vs Bosnia (3B) - miércoles 1 de julio, 18:00 horas, San Francisco.

Partido 82 / (1G) Egipto Vs Cabo Verde (3H) - miércoles 1 de julio, 14:00 horas, Seattle.

Partido 83 / (2K) Portugal Vs Ghana (2L) - jueves 2 de julio, 17:00 horas, Toronto.

Partido 84 / (1H) España Vs Austria (2J) - jueves 2 de julio, 13:00 horas, Los Ángeles.

Partido 85 / (1B) Suiza Vs Bélgica (3G) - jueves 2 de julio, 21:00 horas, Vancouver.

Partido 86 / (1J) Argentina Vs Uruguay (2H) - viernes 3 de julio, 16:00 horas, Miami.

Partido 87 / (1K) Colombia Vs Croacia (3L) - viernes 3 de julio, 19:30 horas, Kansas City.

Partido 88 / (2D) Australia Vs Irán (2G) - viernes 3 de julio, 12:00 horas, Dallas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

** Número de partido, días, horarios y sedes mostradas corresponden al calendario oficial publicado por FIFA.

Fechas, horarios, sedes y cruces para los Octavos de Final

Estos son los cruces correspondientes para los Octavos de Final del Mundial 2026, mismos que se llevarán a cabo entre el el sábado 4 y martes 7 de julio:

Partido 89 / Ganadores de los partidos 74 Vs 77 - sábado 4 de julio, 15:00 horas, Philadelphia.

Partido 90 / 73 Vs 75 - sábado 4 de julio, 11:00 horas, Houston.

Partido 91 / 76 Vs 78 - domingo 5 de julio, 14:00 horas, Nueva York.

Partido 92 / 79 Vs 80 - domingo 5 de julio, 18:00 horas, Ciudad de México.

Partido 93 / 83 Vs 84 - lunes 6 de julio, 13:00 horas, Dallas.

Partido 94 / 81 Vs 82 - lunes 6 de julio, 18:00 horas, Seattle.

Partido 95 / 86 Vs 88 - martes 7 de julio, 10:00 horas, Atlanta.

Partido 96 / 85 Vs 87 - martes 7 de julio, 14:00 horas, Vancouver.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

** Número de partido, días, horarios y sedes mostradas corresponden al calendario oficial publicado por FIFA.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

BFG