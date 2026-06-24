Cuando mamá y papá quieren cumplir sus sueños a través de sus hijos

La psicóloga Daniela Furst, señala que es completamente normal que los padres tengan expectativas sobre el futuro de sus hijos y deseen verlos crecer felices, realizados y exitosos. Sin embargo, advierte que la situación puede volverse problemática cuando esas expectativas están vinculadas a metas personales que los adultos no pudieron cumplir y buscan concretar a través de sus hijos.

¿Qué pasa cuando los hijos cargan con los sueños de sus padres?

Según explica Furst, este fenómeno suele observarse cuando un padre o una madre impulsa a su hijo a seguir un camino que representa una ilusión propia. Puede tratarse de quien soñó con destacar en el deporte, las artes o alguna profesión determinada y, al no lograrlo, deposita esa expectativa en el menor.

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Si el niño comparte genuinamente ese interés, la experiencia puede resultar enriquecedora. No obstante, cuando se le obliga a realizar actividades que no disfruta o con las que no se identifica, comienzan a surgir conflictos emocionales que pueden acompañarlo durante años.

¿Cómo impacta la sobreexigencia en la autoestima infantil?

La especialista destaca que una de las consecuencias más frecuentes es la baja autoestima. Los niños sometidos a exigencias constantes suelen sentir que siempre están siendo evaluados y que su valor depende únicamente de alcanzar ciertas metas.

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Cuando no consiguen los resultados esperados, pueden experimentar frustración, inseguridad y una sensación de insuficiencia. Además, la falta de reconocimiento hacia sus esfuerzos puede afectar profundamente la manera en que se perciben a sí mismos.

¿Qué efectos pueden aparecer en la edad adulta?

La presión excesiva durante la infancia también puede manifestarse años después. Algunas personas desarrollan una necesidad permanente de hacerlo todo de manera perfecta, convencidas de que deben demostrar constantemente su capacidad.

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Esta búsqueda inalcanzable de perfección puede dificultar que disfruten de sus logros o se sientan satisfechas con lo que han conseguido. Con el tiempo, el estrés acumulado incluso puede traducirse en malestares físicos y emocionales.

¿Cómo pueden los padres acompañar sin imponer?

La psicóloga recomienda que los adultos observen y respeten los intereses, talentos y preferencias de cada hijo. Más que intentar que cumplan sueños ajenos, lo importante es brindar apoyo para que descubran sus propias pasiones y desarrollen sus capacidades.

Si un niño muestra inclinación por el arte, el deporte, la ciencia o cualquier otra actividad, lo ideal es alentarlo en ese camino, independientemente de las expectativas que los padres hayan imaginado para él.

¿Influyen las presiones sociales y culturales?

Muchas expectativas familiares están relacionadas con creencias arraigadas en la sociedad. En algunos casos, los padres esperan que sus hijos sigan determinados modelos o actividades porque consideran que son las más apropiadas.

Sin embargo, aceptar que cada niño tiene su propia personalidad e intereses es fundamental para favorecer su bienestar emocional y permitirle construir un proyecto de vida auténtico.

La Sociedad Argentina de Pediatría advierte que los niños sometidos a niveles elevados de exigencia pueden presentar falta de autoconfianza, ansiedad, miedo, problemas de concentración, agotamiento físico, dificultades de aprendizaje, estrés, alteraciones en la piel y cambios de humor.