¿Eres fan de Pedro Infante? Aquí puedes ver sus clásicos en streaming

Pedro Infante fue uno de los actores más queridos del cine mexicano y una de las grandes figuras de la Época de Oro. Su talento no solo brilló en la pantalla, también conquistó al público con su voz y carisma.

Si eres fan del cine clásico, o quieres descubrirlo, su filmografía es imperdible. En el marco de su aniversario luctuoso, te contamos dónde ver sus películas en streaming y repasamos algunos momentos clave de su carrera.

¿Cuándo inició la carrera de Pedro Infante en el cine?

Como muchos grandes artistas, Pedro Infante comenzó desde abajo. Su debut en el cine fue en 1939, con pequeños papeles que poco a poco le abrieron camino como extra y actor secundario en producciones como "En un burro tres baturros".

Su primer papel protagónico llegó con "La razón de la culpa", seguido de "El ametralladora", considerada una secuela de "¡Ay, Jalisco… no te rajes!" (1941). A partir de ahí, su carrera despegó y logró consolidarse como uno de los actores más importantes del cine mexicano.

A lo largo de su trayectoria participó en cerca de 60 películas, entre las más icónicas destacan:

Nosotros los pobres (1948), Ustedes los ricos (1948), Pepe el Toro (1953), Los tres García (1947) y Tizoc: Amor indio (1957).

¿Dónde ver la películas de Pedro Infante? Foto: IMDb

¿Dónde ver películas de Pedro Infante en streaming?

Si quieres revivir sus clásicos o conocer su trabajo por primera vez, estas son algunas plataformas donde puedes encontrar sus películas:

Tubi

Tubi es una opción ideal si buscas contenido sin costo. Solo necesitas registrarte con tu correo electrónico, sin suscripción ni datos bancarios.

Aquí puedes encontrar títulos como "El enamorado" y otros clásicos que han marcado a varias generaciones.

ViX

ViX ofrece varias películas icónicas como "Dos tipos de cuidado", donde Pedro Infante comparte pantalla con Jorge Negrete.

Además, cuenta con una serie biográfica sobre su vida. Para acceder a todo el contenido, puedes contratar ViX Premium, con un costo aproximado de $149 MXN al mes.

Prime Video

Prime Video también incluye algunos de sus filmes más populares dentro de su catálogo. Por lo que puedes disfrutar de filmes como "Los tres García".

El servicio tiene un costo de $99 MXN al mes o $899 MXN al año, y además ofrece acceso a más contenido internacional.

¿Dónde ver la películas de Pedro Infante? Foto: IMDb

¿Cuál fue la última película de Pedro Infante?

La última película de Pedro Infante fue "Escuela de rateros" que fimo en 1956, dirigida por Rogelio A. González.

El filme se rodó antes de su fallecimiento, ocurrido el 15 de abril de 1957 en Mérida, tras un accidente aéreo mientras piloteaba una aeronave. Tenía apenas 39 años.

A pesar de su corta vida, Pedro Infante dejó una huella imborrable en el cine y la música. Hoy es recordado como uno de los grandes íconos de la Época de Oro, cuya obra sigue conquistando nuevas generaciones.

¿Dónde ver la películas de Pedro Infante? Foto: moreliafilmfest.com

Sus películas no solo entretienen, también reflejan una parte importante de la historia cultural de México.