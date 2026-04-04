CDMX celebra a Pedro Infante con homenaje GRATIS: cuándo y dónde

La música ranchera y el cine mexicano conservan figuras que no pierden vigencia con el paso del tiempo. Entre ellas destaca Pedro Infante, cuyo legado permanece presente en la memoria colectiva del país.

En la Ciudad de México, su nombre vuelve a convocar a distintas generaciones a través de un evento que retoma su historia artística y su impacto cultural en un formato accesible para el público, conoce los detalles del homenaje a Pedro Infante.

CDMX rinde homenaje GRATIS a Pedro Infante: fecha, lugar y artistas confirmados IG

¿Cuándo y dónde será el homenaje GRATIS a Pedro Infante en CDMX?

La CDMX albergará este homenaje el 10 de abril de 2026 a las 17:00 horas en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero. La entrada será gratuita, lo que permitirá la asistencia de familias, seguidores del cantante y público en general.

El evento forma parte de la agenda cultural de la demarcación, que impulsa actividades abiertas en espacios públicos con el objetivo de acercar propuestas artísticas a la población. En este caso, el concierto se enfoca en rescatar la música popular mexicana a través de un repertorio ampliamente reconocido.

CDMX rinde homenaje GRATIS a Pedro Infante: fecha, lugar y artistas confirmados. | IG

¿Quiénes participarán en el tributo a Pedro Infante?

El cartel incluye a Lupita Infante, bisnieta del intérprete, quien ha desarrollado una carrera musical vinculada con la preservación del género ranchero. Su participación aporta un vínculo directo con el legado familiar y con la tradición musical que representó Pedro Infante.

El espectáculo también contará con la presencia de Adrián Bedolla “El Jilguero” y Hugo Palacios. Ambos artistas interpretarán canciones emblemáticas con acompañamiento de mariachi en vivo, elemento fundamental para recrear el estilo que caracterizó al llamado “Ídolo de México”.

CDMX rinde homenaje GRATIS a Pedro Infante: fecha, lugar y artistas confirmados IG

Así será el concierto gratuito en honor al ídolo mexicano

El homenaje se presenta como un concierto abierto que reunirá algunos de los temas más representativos del repertorio de Pedro Infante. La selección musical incluye piezas que formaron parte tanto de su carrera discográfica como de su participación en el cine mexicano.

Artistas como Pedro Infante forman parte del patrimonio cultural intangible del país, ya que su obra contribuye a la construcción de identidad y a la difusión de tradiciones musicales.

En este contexto, el evento no solo recupera canciones populares, también establece un puente entre generaciones al acercar estos contenidos a nuevos públicos.

CDMX rinde homenaje GRATIS a Pedro Infante: fecha, lugar y artistas confirmados IG

¿Cómo llegar a la explanada de la GAM para el homenaje?

La explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero cuenta con diversas opciones de acceso, lo que facilita la asistencia desde distintos puntos de la ciudad:

Metro: estaciones La Villa–Basílica (Línea 6) y Martín Carrera (Líneas 4 y 6)

Transporte público: rutas que circulan por avenidas principales cercanas

Automóvil: acceso por Calzada de Guadalupe y Eje 5 Norte

La conectividad de la zona permite que el evento reciba a un número amplio de asistentes, en línea con su carácter público y gratuito.

CDMX rinde homenaje GRATIS a Pedro Infante: fecha, lugar y artistas confirmados IG

¿Por qué CDMX sigue celebrando el legado de Pedro Infante?

Cada mes de abril, distintas instituciones culturales y alcaldías organizan actividades para recordar a Pedro Infante, cuya muerte en 1957 marcó un momento relevante para la industria del entretenimiento en México.

Estos homenajes forman parte de una tradición que mantiene vigente su figura dentro del panorama cultural. A través de conciertos, proyecciones y eventos públicos, su legado continúa presente en la música, el cine y las expresiones populares del país.

El evento en la Gustavo A. Madero se integra a esta serie de conmemoraciones que buscan difundir su obra y mantenerla accesible para nuevas generaciones.

El homenaje gratuito a Pedro Infante en la Ciudad de México se posiciona como una de las actividades culturales destacadas del mes de abril. La combinación de acceso libre, participación de artistas vinculados con su legado y una sede de fácil acceso refuerza el objetivo de acercar la música tradicional a públicos diversos.

Este tipo de eventos contribuye a la preservación y difusión de expresiones culturales que forman parte de la historia artística del país.