Eclipse lunar agosto 2026: fecha y a qué hora ver la Luna de sangre en México

Un eclipse lunar es uno de los fenómenos astronómicos más esperados, debido a los cambios que pueden observarse en la apariencia y el color del satélite natural de la Tierra.

En esta ocasión, gran parte de la Luna quedará cubierta por la sombra terrestre y podría adquirir tonalidades rojizas. Por esta razón, el evento también es conocido popularmente como Luna de sangre.

La llamada Luna de Sangre Canva

Quienes se encuentren en México tendrán la oportunidad de seguir las diferentes etapas del fenómeno, siempre que el cielo permanezca despejado. Además, podrá contemplarse sin utilizar lentes, filtros ni otros equipos especiales.

¿Cuándo será el eclipse lunar de agosto de 2026?

El eclipse lunar ocurrirá durante la noche del jueves 27 de agosto y continuará hasta la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026.

Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el fenómeno comenzará durante las primeras horas de la noche y tendrá una duración aproximada de cinco horas y media.

Eclipse Lunar Pável Jurado Canseco

Este espectáculo llegará unas dos semanas después del eclipse total de Sol del 12 de agosto. Sin embargo, a diferencia de ese evento, que solo podrá verse en su totalidad desde regiones como Groenlandia, Islandia y España, el eclipse de Luna sí será visible desde México.

¿A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en México?

Las primeras señales del eclipse aparecerán desde las 19:23 horas del jueves 27 de agosto, cuando la Luna comience a entrar en la penumbra de la Tierra.

Estos son los horarios aproximados para observar cada una de sus fases desde la Ciudad de México y otras localidades que utilizan el horario del centro del país:

eclipse lunar Pixabay

Inicio del eclipse penumbral: jueves 27 de agosto a las 19:23 horas.

Inicio del eclipse parcial: jueves 27 de agosto a las 20:33 horas.

Punto máximo del eclipse: jueves 27 de agosto entre las 22:12 y las 22:14 horas.

Fin del eclipse parcial: jueves 27 de agosto a las 23:51 horas.

Final del eclipse penumbral: viernes 28 de agosto a la 01:01 horas.

La mejor hora para contemplarlo será alrededor de las 22:14 horas, momento en el que la sombra de la Tierra cubrirá la mayor parte de la Luna.

Los horarios pueden cambiar dependiendo de la zona del país, por lo que las personas que viven en estados con un huso horario diferente deberán ajustar las horas correspondientes.

¿El eclipse lunar de agosto de 2026 se verá en México?

Sí, el eclipse lunar podrá observarse en prácticamente todo el territorio mexicano. También será visible en otras regiones del continente americano, así como en zonas de Europa y África.

Especial

Desde la Ciudad de México, la Luna permanecerá sobre el horizonte durante todas las etapas del evento. Esto permitirá seguirlo de principio a fin si las nubes y la lluvia no impiden la visibilidad.

¿Por qué se le llama Luna de sangre?

El nombre Luna de sangre se relaciona con el tono rojizo o anaranjado que puede adquirir el satélite durante un eclipse. Este efecto ocurre porque parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar hasta la Luna.

Al pasar por la atmósfera, los tonos azules de la luz se dispersan, mientras que los colores rojos y naranjas consiguen avanzar hasta la superficie lunar. La intensidad de estas tonalidades dependerá de las condiciones atmosféricas existentes en ese momento.

Foto: Canva

Aunque será un eclipse parcial, la sombra terrestre cubrirá cerca del 94 por ciento del disco lunar visible desde varias ciudades de México. Por ello, su apariencia podría resultar muy similar a la de un eclipse total.

¿Qué es un eclipse parcial de Luna?

Este fenómeno se presenta cuando el Sol, la Tierra y la Luna no quedan alineados por completo. Como resultado, solamente una parte del satélite entra en la zona más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra.

eclipse lunar

Un eclipse lunar únicamente puede suceder durante la Luna Llena, ya que en esa fase la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna.

A diferencia de los eclipses solares, este tipo de evento puede observarse directamente y no representa un peligro para la vista. Por ello, no será necesario utilizar lentes especiales ni filtros de protección.