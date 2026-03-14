¿Bebe alcohol Kate Middleton tras diagnóstico de cáncer? Su respuesta sorprende

La agenda pública del Prince William y Catherine, Princess of Wales estuvo marcada por varios actos en Londres, en lo que representó una jornada especial para la princesa.

La primera parada del día fue una visita a la Royal National Lifeboat Institution, institución dedicada al rescate marítimo en el Río Támesis y otras zonas del Reino Unido. El acto coincidió con el aniversario número 25 de esta organización en el río, lo que añadió un valor simbólico al encuentro.

Para Kate, la visita también tuvo un significado personal. Se trató de un regreso al lugar donde realizó una de sus primeras apariciones públicas hace quince años, mucho antes de convertirse en la princesa de Gales.

Una visita inesperada a la famosa ruta cervecera de Londres

Tras el evento institucional, la agenda continuó en un escenario completamente diferente: la conocida Bermondsey Beer Mile, una popular zona del sur de la capital británica famosa por sus cervecerías artesanales.

Allí, los príncipes recorrieron dos establecimientos para conocer de cerca el proceso de elaboración de la cerveza artesanal, desde la fermentación hasta el servicio final.

El ambiente relajado permitió que la pareja interactuara con los productores locales y observara distintas fases de la producción. Incluso participaron en algunas tareas dentro de las bodegas.

En uno de los momentos más distendidos del recorrido, Catherine, Princess of Wales se subió a un barril para remover la bebida mientras bromeaba sobre lo que estaba haciendo.

La escena provocó risas entre los asistentes y dio paso a una conversación sobre los gustos del príncipe.

Te gusta la sidra, ¿verdad?, comentó Kate con humor, a lo que Prince William respondió con naturalidad que siempre ha sido aficionado a esa bebida, recordando que creció consumiéndola en el oeste de Inglaterra

Grosby Group

La confesión de Kate Middleton sobre el alcohol

Durante la visita se organizó una pequeña degustación de sidras artesanales para los príncipes. Mientras Guillermo decidió probar varias de las opciones disponibles, la princesa optó por no hacerlo.

En su lugar, pidió un refresco, lo que despertó la curiosidad de los presentes.

Fue entonces cuando Catherine, Princess of Wales explicó el motivo detrás de su decisión.

Según relató durante la conversación con la propietaria del establecimiento, desde su diagnóstico de cáncer ha reducido considerablemente su consumo de alcohol.

La princesa comentó que ahora es mucho más consciente de lo que bebe y que prefiere mantener hábitos más cuidadosos con su salud.

Se trata de la primera vez que la integrante de la familia real habla públicamente sobre este aspecto desde que en 2024 se dio a conocer su enfermedad y posteriormente se confirmó que la enfermedad entró en remisión.

Un momento dulce: su pasión por la apicultura

La jornada también dejó espacio para otro tema personal que la princesa suele compartir con entusiasmo: su interés por la apicultura.

Durante la visita, Catherine, Princess of Wales tuvo la oportunidad de hablar sobre la producción de miel y probar un poco directamente de un frasco.

La princesa explicó que el sabor de la miel puede variar dependiendo del momento en que se extraiga de la colmena, especialmente a principios del verano.

Kate Middleton y el príncipe William Reuters

Mientras compartía estos detalles, Prince William no perdió la oportunidad de bromear sobre el amplio conocimiento de su esposa en el tema.

Entre risas, comentó que Kate sabe mucho sobre abejas y que cualquiera debería tener cuidado al discutir ese tema con ella, pues probablemente terminaría corrigiendo cualquier dato impreciso.

Una nueva etapa tras el cáncer

La aparición pública de Catherine, Princess of Wales y sus comentarios sobre el alcohol han sido interpretados como una muestra de la nueva etapa que atraviesa tras superar uno de los momentos más difíciles de su vida.

Después de meses de tratamientos y de mantener un perfil relativamente bajo en actos oficiales, la princesa parece retomar poco a poco su agenda institucional.

Su confesión sobre el consumo de alcohol refleja también una actitud más consciente hacia el bienestar personal, algo que muchas personas que han enfrentado enfermedades graves suelen adoptar como parte de su recuperación.

Kate Middleton sorprende con rutina de salud tras diagnóstico de cáncer

Mientras tanto, los seguidores de la familia real celebran verla nuevamente activa en eventos públicos, mostrando cercanía y naturalidad en cada aparición.

AAAT*