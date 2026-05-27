¿Futuro rey consorte? Revelan la identidad del millonario latino que sale con la princesa Leonor

La vida sentimental de la princesa Leonor de Borbón vuelve a colocarse bajo los reflectores internacionales. En las últimas horas, el nombre de Gabriel Giacomelli comenzó a circular con fuerza en medios europeos tras ser señalado como el supuesto nuevo interés amoroso de la futura reina de España.

¿Qué se sabe sobre la nueva relación de la princesa Leonor?

Aunque la Casa Real española mantiene absoluto silencio sobre la vida privada de la heredera, los rumores no han dejado de crecer y han despertado enorme curiosidad tanto en Europa como en América Latina.

El joven brasileño conoció a la heredera española en Gales. IG casareal.es

El motivo no solo es el supuesto romance, sino también el perfil del joven brasileño: millonario, discreto y perteneciente a una poderosa familia vinculada al mundo financiero internacional.

¿Cómo se conocieron la princesa Leonor y Gabriel Giacomelli?

Según diversas publicaciones, Leonor y Gabriel se habrían conocido durante sus años en el prestigioso UWC Atlantic College, la exclusiva institución educativa ubicada en Gales donde la princesa cursó el Bachillerato Internacional antes de iniciar su formación militar.

Ambos estudiaron en el exclusivo UWC Atlantic College. IG casareal.es / FB Gabriel Giacomelli

El colegio es famoso por reunir a hijos de empresarios, diplomáticos, políticos y miembros de familias reales de distintas partes del mundo. Fue precisamente en ese ambiente cosmopolita donde habría surgido la cercanía entre ambos jóvenes.

¿Quién es Gabriel Giacomelli?

Aunque mantiene un perfil bajo y alejado de los escándalos mediáticos, Gabriel pertenece a una familia de gran poder económico. Su padre, Drausio Giacomelli, desarrolló una destacada carrera ligada a la banca internacional y los mercados emergentes.

Mientras que su madre, Fernanda Giacomelli, ha trabajado durante años en el ámbito de la comunicación y la publicidad.

Gabriel pertenece a una poderosa familia ligada al sector financiero. Cortesía gallatin.nyu.

La familia se mueve entre Brasil, Nueva York y varias ciudades europeas, por lo que Gabriel creció en un entorno internacional, rodeado de círculos empresariales y académicos de alto nivel.

Aunque no pertenece a la aristocracia europea, sí forma parte de esta nueva generación de jóvenes multimillonarios globales que frecuentan los mismos espacios que la élite política y real.

Diversos medios aseguran que habla varios idiomas y que siempre ha intentado mantenerse lejos de la exposición pública, algo que inevitablemente cambió luego de ser vinculado con la hija del rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz.

¿Por qué es importante la relación de la princesa Leonor?

La atención sobre la vida amorosa de Leonor no es nueva. Desde su estancia en Gales y posteriormente durante su formación militar, la princesa ha sido relacionada con distintos compañeros y amistades cercanas.

Sin embargo, pocas veces un rumor había generado tanto interés mediático como el de Gabriel Giacomelli. El posible romance ha provocado comentarios sobre lo que implicaría integrarse al entorno más cercano de la monarquía española.

Las especulaciones crecen mientras Leonor continúa su formación como futura reina. IG casareal.es

Por ahora, ni Leonor ni Gabriel han hecho declaraciones públicas sobre los rumores. Tampoco existen imágenes oficiales recientes que confirmen la relación. Aun así, el nombre del joven brasileño ya consiguió varios titulares.

Mientras tanto, la princesa continúa enfocada en su preparación institucional. Durante los últimos meses ha incrementado su presencia en actos oficiales y avanza en su formación militar antes de iniciar estudios universitarios en Ciencias Políticas en Madrid.