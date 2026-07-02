Ejercicios para aliviar el dolor de ciática: 5 movimientos que ayudan a reducir las molestias

El dolor de ciática puede aparecer de forma repentina y convertirse en un obstáculo para realizar actividades tan cotidianas como caminar, sentarse o incluso dormir.

Aunque muchas personas creen que la mejor opción es permanecer en reposo, especialistas coinciden en que mantener una actividad física adecuada y realizar ejercicios específicos puede favorecer la recuperación y disminuir las molestias.

Sin embargo, no todos los movimientos son recomendables. Lo ideal es practicar ejercicios suaves que ayuden a mejorar la movilidad, fortalecer los músculos que sostienen la columna y reducir la presión sobre el nervio ciático.

Ejercicios para aliviar el dolor de ciática Canva.

¿Qué causa el dolor de ciática y por qué el ejercicio puede ayudarte a aliviarlo?

La ciática no es una enfermedad, sino un conjunto de síntomas ocasionados por la irritación o la compresión del nervio ciático, considerado el más largo del cuerpo humano. Este nervio nace en la parte baja de la espalda, atraviesa los glúteos y recorre cada pierna hasta los pies.

De acuerdo con MedlinePlus, el dolor suele manifestarse desde la zona lumbar hacia una pierna y puede acompañarse de hormigueo, entumecimiento o debilidad muscular. Entre las causas más frecuentes se encuentran la hernia de disco, la estenosis espinal, las lesiones en la pelvis y los cambios degenerativos en la columna.

Especialistas de Mayo Clinic señalan que el reposo absoluto durante varios días no suele ser recomendable, ya que puede retrasar la recuperación. En cambio, una vez que el dolor agudo disminuye, la actividad física moderada y los ejercicios terapéuticos ayudan a fortalecer la musculatura que sostiene la columna, mejorar la flexibilidad y disminuir la presión sobre el nervio afectado.

Entre los principales beneficios del ejercicio destacan:

Fortalecer los músculos del abdomen y la espalda

Mejorar la postura corporal

Incrementar la flexibilidad de la columna y las caderas

Favorecer la movilidad sin sobrecargar la zona lumbar

Reducir el riesgo de nuevos episodios de ciática

Ejercicios para aliviar el dolor de ciática Canva.

5 ejercicios para aliviar el dolor de ciática desde casa paso a paso

Antes de comenzar cualquier rutina, consulta a un médico o fisioterapeuta, especialmente si el dolor es intenso o si ya tienes un diagnóstico de hernia de disco u otro problema de la columna.

1. Estiramiento de rodilla al pecho

Este ejercicio ayuda a disminuir la tensión en la parte baja de la espalda.

Cómo hacerlo:

Acuéstate boca arriba sobre una superficie firme

Flexiona una rodilla y llévala lentamente hacia el pecho

Mantén la postura entre 20 y 30 segundos

Regresa a la posición inicial y repite con la otra pierna

Realiza de tres a cinco repeticiones por cada lado

Ejercicios para aliviar el dolor de ciática Canva.

2. Estiramiento del músculo piriforme

Cuando este músculo se encuentra tenso puede aumentar la irritación del nervio ciático.

Cómo hacerlo:

Acuéstate boca arriba con ambas rodillas flexionadas

Coloca el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda

Sujeta la parte posterior del muslo izquierdo y acércalo lentamente hacia el pecho

Mantén la posición durante 30 segundos

Cambia de lado

3. Extensión lumbar suave

Este movimiento favorece la movilidad de la columna y puede disminuir la presión sobre algunas raíces nerviosas.

Cómo hacerlo:

Acuéstate boca abajo

Apoya los antebrazos en el suelo

Levanta lentamente el pecho sin despegar la pelvis

Mantén la postura durante cinco segundos

Baja despacio y repite de ocho a diez veces

4. Inclinación pélvica

Este ejercicio fortalece el abdomen y mejora la estabilidad de la zona lumbar.

Cómo hacerlo:

Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas

Contrae los músculos del abdomen

Presiona la espalda baja contra el piso

Mantén la contracción durante cinco segundos

Relaja y repite diez veces

Ejercicios para aliviar el dolor de ciática Canva.

5. Caminata de baja intensidad

Caminar entre 10 y 20 minutos al día ayuda a mantener activa la musculatura, mejora la circulación y reduce la rigidez.

Lo recomendable es caminar sobre una superficie plana y a un ritmo cómodo. Si el dolor aumenta, suspende la actividad y consulta con un especialista.

Errores que debes evitar si tienes dolor del nervio ciático

Además de realizar ejercicios adecuados, es importante evitar hábitos que puedan empeorar la compresión del nervio.

Entre los errores más comunes se encuentran:

Permanecer en cama durante varios días

Levantar objetos pesados sin doblar las rodillas

Permanecer sentado durante periodos prolongados sin hacer pausas

Realizar movimientos bruscos de torsión

Practicar ejercicios de alto impacto cuando existe dolor intenso

Ignorar el dolor y continuar con actividades que aumentan las molestias

Mayo Clinic recomienda mantenerse activo dentro de lo posible y evitar el sedentarismo, ya que la inactividad prolongada puede retrasar la recuperación.

Ejercicios para aliviar el dolor de ciática Canva.

¿Cuándo dejar de hacer ejercicio y acudir al médico por la ciática?

En la mayoría de los casos, la ciática mejora con tratamiento conservador y ejercicios supervisados. No obstante, existen señales de alerta que requieren atención médica inmediata.

Busca atención médica si presentas:

Debilidad importante en una o ambas piernas

Pérdida progresiva de sensibilidad

Dificultad para controlar la vejiga o el intestino

Dolor intenso después de una caída o un accidente

Molestias que empeoran con el paso de los días o que no mejoran después de una semana

El especialista podrá solicitar estudios, como una resonancia magnética o una electromiografía, para identificar la causa del problema y determinar el tratamiento más adecuado.

Ejercicios para aliviar el dolor de ciática Canva.

Hábitos que ayudan a prevenir nuevos episodios de dolor de ciática

Una vez que desaparecen las molestias, mantener hábitos saludables puede reducir el riesgo de sufrir nuevos episodios.

Los especialistas recomiendan:

Realizar actividad física de manera constante

Fortalecer los músculos del abdomen y la espalda

Mantener un peso saludable para disminuir la carga sobre la columna

Adoptar una postura correcta al sentarse y al levantar objetos

Hacer pausas activas si permaneces muchas horas frente a una computadora

Dormir sobre un colchón que ofrezca un buen soporte para la columna

Si bien estos hábitos no garantizan que la ciática no vuelva a aparecer, sí contribuyen a mantener una espalda más fuerte y flexible, además de disminuir el riesgo de lesiones que puedan afectar el nervio ciático.

Mantener una espalda saludable requiere constancia y buenos hábitos. Si bien estos ejercicios pueden ayudar a aliviar las molestias en algunos casos, es importante realizarlos de forma correcta y con la orientación de un especialista cuando el dolor sea intenso o persistente. Escuchar las señales del cuerpo y actuar a tiempo puede marcar la diferencia para evitar complicaciones y recuperar la calidad de vida.