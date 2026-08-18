¿Puedes llevar aerosoles en el equipaje de mano? Conoce la política de las aerolíneas

Las vacaciones exigen una estricta planificación al momento de organizar el equipaje para abordar un avión comercial. Las aerolíneas aplican reglamentos internacionales implacables para mantener la seguridad total dentro de sus cabinas de pasajeros. Los viajeros enfrentan filtros de revisión rigurosos antes de llegar a las salas de espera de cualquier terminal aérea.

Las normas aeronáuticas generan confusiones recurrentes respecto a los líquidos y gases presurizados de uso diario. Los elementos más inofensivos del hogar representan un riesgo latente bajo las condiciones extremas de los vuelos comerciales. El conocimiento de las políticas de abordaje salva a los pasajeros de enfrentar decomisos repentinos o demoras innecesarias.

Maleta para equipaje de mano. Foto: Freepik

Los artículos de aseo personal dominan las listas de objetos problemáticos frente a las máquinas de rayos X. Los agentes de seguridad inspeccionan de forma minuciosa cada mochila y maleta que ingresa al recinto aeroportuario. Las autoridades confiscan cientos de envases cada hora porque los propietarios ignoran los lineamientos oficiales de transportación.

Normas oficiales para los productos de higiene personal

Sí, los pasajeros tienen permitido llevar aerosoles en el equipaje de mano durante sus traslados aéreos. Las autoridades internacionales ordenan que estos artículos cumplan obligatoriamente con la estricta regla de los 100 ml (3.4 oz). Las aerolíneas autorizan exclusivamente los envases destinados al uso cosmético básico o de higiene personal.

Los oficiales de seguridad retienen cualquier aerosol que viole estas restricciones de capacidad máxima o propósito de uso. Los guardias desechan los contenedores mayores a 100 ml, incluso cuando el frasco se encuentra prácticamente vacío. Los usuarios empacan sus desodorantes, cremas de afeitar y fijadores para el cabello apegados a esta normativa irrompible.

Maleta para equipaje de mano. Foto: Freepik

Las reglas de aviación dictan agrupar todos estos elementos dentro de una bolsa de plástico transparente resellable. Este empaque, similar a las clásicas bolsas ziploc, soporta una capacidad límite de apenas un litro de volumen. El cierre sella el paquete por completo sin apretar de más los cilindros presurizados en su interior.

El reglamento aeroportuario concede una única bolsa transparente por cada persona registrada en el vuelo. Los procesos de seguridad fluyen con mayor rapidez cuando los usuarios separan este paquete plástico del resto de sus pertenencias. Las agencias de viaje recomiendan aislar estos recipientes desde casa para agilizar los protocolos de abordaje.

Artículos prohibidos y opciones para documentar

Las normas aéreas rechazan por completo el ingreso de productos de uso doméstico o industrial al interior del avión. Las listas oficiales censuran el paso de insecticidas, pinturas en aerosol, desinfectantes ambientales y limpiadores de muebles. Las aduanas catalogan estos compuestos químicos como mercancías peligrosas por su nivel de toxicidad y volatilidad.

Las aerolíneas prohíben el traslado de aerosoles inflamables no personales tanto en cabina como en el sector de carga. Los fabricantes diseñan estas fórmulas químicas con gases que reaccionan agresivamente ante los drásticos cambios de presión atmosférica. Los cuerpos de seguridad bloquean su paso para descartar explosiones accidentales o incendios en pleno vuelo.

Objetos para equipaje de mano. Foto: Freepik

Los turistas transportan sus recipientes grandes de higiene personal dentro de su equipaje documentado. Las maletas destinadas a la bodega del avión aceptan los frascos de uso cosmético que superan el límite de los 100 ml. Los pasajeros entregan estos artículos pesados en los mostradores principales antes de cruzar los arcos de revisión.

Los manuales de viaje exigen proteger adecuadamente estos cilindros dentro del equipaje facturado. Los envases requieren su tapa protectora original bien ajustada para impedir la liberación accidental del producto químico. La correcta protección de los pulsadores evita manchas irreversibles en el vestuario durante las turbulencias del viaje.