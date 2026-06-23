Ejercicios para mejorar la circulación en las piernas: Pueden ayudar a reducir la pesadez

La sensación de piernas cansadas, la hinchazón en los tobillos o los calambres al final del día pueden ser señales de que la circulación sanguínea no funciona de manera óptima. Aunque estos síntomas suelen relacionarse con pasar muchas horas sentado o de pie, también pueden estar vinculados con problemas venosos que afectan el retorno de la sangre hacia el corazón.

La buena noticia es que algunos ejercicios sencillos pueden ayudar a activar la circulación, disminuir la sensación de pesadez y favorecer la salud vascular. Especialistas coinciden en que mantenerse en movimiento es una de las medidas más efectivas para cuidar las piernas y prevenir complicaciones a largo plazo.

¿Por qué se deteriora la circulación en las piernas y cuáles son las señales de alerta?

Las venas de las piernas cuentan con válvulas que permiten que la sangre fluya en una sola dirección hacia el corazón. Cuando estas estructuras se debilitan o dejan de funcionar correctamente, la sangre puede acumularse en las extremidades inferiores, lo que provoca inflamación y molestias.

De acuerdo con el National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), factores como el sedentarismo, el sobrepeso, el envejecimiento, el embarazo y permanecer mucho tiempo sentado o de pie aumentan el riesgo de desarrollar problemas de circulación y várices.

Entre las señales más comunes destacan:

Piernas cansadas o pesadas

Hinchazón en pies y tobillos

Calambres, especialmente durante la noche

Sensación de ardor o dolor

Hormigueo

Aparición de venas visibles o abultadas

Los especialistas advierten que estos síntomas no deben ignorarse, ya que podrían evolucionar hacia insuficiencia venosa crónica si no se toman medidas preventivas.

El ejercicio más recomendado para activar el flujo sanguíneo

Cuando se habla de mejorar la circulación, caminar encabeza la lista de recomendaciones médicas.

El motivo es sencillo: cada paso activa los músculos de las pantorrillas, considerados una especie de “segunda bomba” del sistema circulatorio, ya que ayudan a impulsar la sangre de regreso al corazón.

Según el NHLBI, la actividad física regular evita que la sangre permanezca estancada en las piernas y favorece el retorno venoso. Además, especialistas de Cleveland Clinic señalan que caminar puede aliviar de forma temporal la inflamación y la sensación de pesadez asociada con las várices.

Para obtener beneficios, los expertos recomiendan:

Caminar al menos 30 minutos al día

Mantener un ritmo constante

Evitar permanecer sentado durante varias horas seguidas

Realizar pausas activas durante la jornada laboral

Incluso recorridos cortos distribuidos a lo largo del día pueden marcar una diferencia significativa en la salud vascular.

Los 5 ejercicios que ayudan a mejorar la circulación de las piernas desde casa

Además de caminar, existen movimientos sencillos que pueden realizarse en casa para activar el flujo sanguíneo.

1. Elevación de talones

Ponte de pie y levanta los talones hasta quedar sobre las puntas de los pies. Mantén la posición unos segundos y baja lentamente. Realiza entre 15 y 20 repeticiones.

2. Flexión y extensión de tobillos

Sentado o acostado, apunta los dedos de los pies hacia adelante y luego hacia ti. Repite el movimiento 20 veces por cada pierna.

3. Círculos con los tobillos

Levanta ligeramente un pie y realiza movimientos circulares en ambos sentidos durante 30 segundos. Este ejercicio resulta útil para quienes pasan muchas horas sentados.

4. Caminar de puntas y talones

Alterna algunos pasos apoyándote en las puntas de los pies y después sobre los talones. Este movimiento fortalece la musculatura de las piernas y favorece el retorno venoso.

5. Elevación de piernas

Acuéstate boca arriba y eleva las piernas aproximadamente 45 grados durante varios segundos. Ayuda a disminuir la presión acumulada en las venas de las extremidades inferiores.

¿Las várices pueden mejorar con ejercicio? Lo que dicen los especialistas

Una de las dudas más frecuentes es si el ejercicio puede eliminar las várices. La respuesta es no.

Los especialistas de Cleveland Clinic explican que una vena dilatada no recupera su forma original únicamente con actividad física. Sin embargo, el ejercicio sí puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la circulación y reducir la sensación de pesadez.

Las actividades más recomendadas son de bajo impacto, entre ellas:

Caminar

Nadar

Andar en bicicleta

Yoga

Ejercicios de movilidad para tobillos y pantorrillas

En casos de insuficiencia venosa avanzada, se recomienda valoración médica antes de realizar ejercicio intenso.

Hábitos diarios que potencian la circulación y reducen la hinchazón de las piernas

El ejercicio es solo una parte del cuidado vascular. Los especialistas también recomiendan adoptar hábitos saludables que favorezcan el retorno venoso.

Entre las medidas más importantes destacan:

Mantener un peso saludable

Evitar permanecer mucho tiempo sentado o de pie

Realizar pausas activas cada hora

Dormir con las piernas ligeramente elevadas

Mantener una adecuada hidratación

Seguir una alimentación equilibrada

Usar medias de compresión bajo indicación médica

De acuerdo con MedlinePlus y el NHLBI, estas acciones ayudan a disminuir la inflamación, mejorar la circulación y prevenir problemas venosos.

¿Cuándo acudir al médico?

Aunque la mayoría de los casos de piernas cansadas pueden mejorar con cambios en el estilo de vida, es importante acudir al médico si aparecen síntomas como dolor intenso, inflamación repentina, cambios en el color de la piel, úlceras o várices persistentes.

Un diagnóstico oportuno puede prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Mantenerse activo, caminar diariamente y realizar ejercicios sencillos para las piernas puede marcar una diferencia importante en la salud cardiovascular y vascular. Los especialistas coinciden en que los pequeños cambios cotidianos son fundamentales para una buena circulación a largo plazo.

La salud de las piernas depende en gran medida del movimiento diario. Incorporar ejercicios simples y hábitos saludables no solo ayuda a reducir molestias como la hinchazón o la pesadez, sino que también contribuye a prevenir problemas venosos en el futuro. La constancia, más que la intensidad, es clave para mantener una circulación adecuada.