¿Cuánta vigencia debe tener el pasaporte mexicano para viajar al extranjero?

Para viajar fuera de México no es indispensable tener visa. Muchos países permiten la entrada de turistas mexicanos solo con el pasaporte; sin embargo, algo que algunos pasan desapercibido es que este requiere una vigencia mínima para salir del país.

El pasaporte es un documento que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para acreditar la nacionalidad e identidad de las personas mexicanas ante autoridades extranjeras. Gracias a este, se facilita el ingreso y tránsito por otros países.

Incluso, en casos necesarios, permite recibir asistencia y protección cuando nos encontramos fuera de casa. Por esa razón, es un requisito universal a la hora de planear un viaje, al cual pueden sumarse otros como visas, permisos electrónicos o requisitos especiales según el país.

Sin embargo, muchas veces creemos que basta con que nuestro pasaporte no esté vencido para viajar, sin tomar en cuenta que la mayoría de los países exigen que el documento tenga cierto periodo de validez después de la llegada a su territorio e incluso después de la fecha prevista de salida.

Muchos países permiten la entrada solo con pasaporte, pero debe estar vigente Canva

¿Cuántos meses debe tener mi pasaporte de vigencia antes de viajar?

Aunque no todos los países piden lo mismo, la recomendación general de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que, antes de viajar revises que tu pasaporte tenga por lo menos seis meses de vigencia contados a partir del día que sales del país.

Siguiendo esta regla, se cumplen casi todos los requisitos de los diferentes países, aunque siempre es importante revisarlos semanas o meses antes de tu viaje, para evitar cualquier imprevisto que evite tu entrada a tu destino.

Por ejemplo, para viajes a la Unión Europea, las personas que no son ciudadanas de esta deben contar con un pasaporte que permanezca vigente al menos tres meses después de la fecha prevista de salida de la región y que haya sido expedido dentro de los 10 años anteriores.

En cambio, en el caso de Japón, si tu estancia será menor a 90 días, basta con que tu pasaporte esté vigente durante tu viaje por el país. Aunque la Embajada de Japón recomienda que, en caso de viajar a otros países de Asia, tu pasaporte tenga una vigencia mínima de 1 año.

Finalmente, muchas aerolíneas se rigen por la regla de los 6 meses de vigencia para reducir el riesgo de que seas rechazado en tu destino y ellos deban pagar por tu regreso.

Si tu pasaporte no tiene la vigencia recomendada, pueden impedirte volar Canva

¿Por qué mi pasaporte debe tener 6 meses de vigencia para viajar?

La vigencia de un pasaporte se refiere al tiempo en que este es válido y legal. Por lo tanto, al tener 6 meses de validez garantiza a las naciones extranjeras que tendrás un documento de identidad válido mientras permanezcas en su territorio.

Esto te garantiza el libre tránsito, pues las aerolíneas verifican este periodo antes de permitirles abordar un vuelo, sin importar si estás en territorio nacional o fuera de México.

De no tener los 6 meses mínimos de vigencia, podrías enfrentarte a un problema para abordar u otro tema en migración.

El pasaporte vigente es clave para entrar a un país extranjero Canva

¿Puedo tramitar un pasaporte de emergencia si no tengo vigencia de 6 meses?

En general, no existen las citas de emergencia para el trámite de pasaporte en caso de que no cuentes con la vigencia de 6 meses antes de viajar. En estos casos, lo mejor es tramitar una cita normal o acudir a las oficinas de la SRE, pues el pasaporte suele entregarse el mismo día.

Asimismo, es importante tener en cuenta que, aunque para ti sea una urgencia, no entra dentro de lo que se conoce como pasaporte de emergencia.

Este es un documento que se otorga en las representaciones consulares de México en el extranjero ante una situación excepcional que impide tramitar en tiempo y forma un pasaporte ordinario, por ejemplo, si te roban o pierdes tu pasaporte durante un viaje.

A diferencia de los que se expiden en México, su vigencia es limitada (entre 1 y 3 años), pues está pensado para ocuparse en un periodo breve y, principalmente, para que puedas regresar a casa, por lo que existe el riesgo de que otros países no lo acepten.

En territorio nacional, los pasaportes de emergencia no se expiden. Lo que puede es darse una atención prioritaria en casos de urgencia, por ejemplo, si necesitas viajar de forma repentina por motivos médicos, laborales, académicos o de protección consular, pero estos deben ser acreditados y valorados.

Por esa razón, se recomienda que, si estás pronto a viajar al extranjero, revises todos los requisitos que pide el país de destino para tu entrada al país a través de los sitios web de la SRE. De esta forma evitas imprevistos de último minuto.

Y tú, ¿sabías que necesitas tener un pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses para poder visitar otros países?