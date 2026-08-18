¡Máquina del tiempo educativa! Consulta los libros de la SEP en línea y GRATIS

Si creciste en México, es prácticamente imposible que no sientas un golpe de nostalgia al recordar los libros de texto que acompañaron la primaria y secundaria de muchos de nosotros. ¿Alguna vez te han dado ganas de volver a consultarlos? ¡Es posible! Te decimos dónde encuentras los libros de la SEP gratis y en línea.

Desde las portadas icónicas hasta los cuentos infantiles que se quedaron con generaciones, pasando por el clásico Atlas de Geografía, los libros de texto gratuitos emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) han sido los compañeros silenciosos de escuela para más de cuatro generaciones de mexicanos.

Si ya no pudiste conservarlos por falta de espacio, hoy, en plena era digital, puedes reencontrarte con ellos gracias a internet.

Ya sea que necesites auditar las tareas de tus hijos, realizar una investigación académica o simplemente regalarte una tarde de nostalgia reviviendo las lecciones de tu educación primaria, el acceso es completamente gratuito, legal y universal.

Dónde leer los libros de la SEP gratis CONALITEG

¿Dónde puedes leer los libros de la SEP gratis?

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, conocida por sus siglas como CONALITEG, es un organismo descentralizado que produce millones de ejemplares impresos cada ciclo escolar, pero también resguarda una biblioteca virtual.

La CONALITEG ha diseñado una plataforma web y una aplicación para que cualquier usuario con internet pueda consultar los libros de texto gratuitos en cuestión de segundos. ¿Cómo funciona?

Página web oficial

Ingresa al sitio web oficial de la comisión ( https://libros.conaliteg.gob.mx/ ). La interfaz despliega un menú organizado por catálogo de libros del ciclo escolar vigente. Más abajo, encuentras el apartado “Materiales y lecturas”, da clic en “Catálogo histórico” (ilustrado con la portada de “La Patria”). Abrirá la página “Bienvenido a la búsqueda Histórica de Libros de Primaria”, donde podrás buscar el ejemplar por año en que iniciaste tu educación primaria. O dar clic directamente en cualquiera de las 11 opciones generacionales. Cual sea el método que elijas, al momento de entrar, despliega el catálogo de libros de texto de la SEP con el acervo completo desde primer hasta sexto grado, abarcando campos formativos como lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, entre otros. Al hacer clic en el grado y libro deseado, el sistema despliega un visor digital interactivo que permite pasar las páginas virtualmente como si estuvieras sosteniendo el tomo físico en tus manos.

App CONALITEG CONALITEG

Aplicación móvil

Entra a la App Store o la Play Store y descarga la aplicación oficial "Conaliteg Digital". Cuando entres, podrás ver el catálogo con los libros de texto vigentes o el histórico. Entra al apartado “Histórico” y selecciona la generación deseada. Podrás navegar desde tu teléfono o tablet y ver los libros que acompañaron tus años escolares; puedes hacer acercamientos a ilustraciones o textos pequeños.

Dónde leer los libros de la SEP gratis CONALITEG

¿Qué otros libros de texto puedes consultar en la CONALITEG?

Además del catálogo histórico y vigente, encuentras textos autorizados por la SEP para las distintas asignaturas del nivel medio básico, telesecundaria y bachillerato.

Así como ediciones adaptadas en macrotipo, sistema Braille y libros impresos en más de 30 lenguas autóctonas mexicanas (como náhuatl, maya, zapoteco, mixteco, rarámuri, entre otras).

¿Es legal descargar los libros de la SEP en PDF para imprimirlos o venderlos?

La consulta en línea a través de la página de CONALITEG o su app es completamente gratuita y legal para fines educativos y personales.

Sin embargo, los contenidos, textos e ilustraciones están protegidos por derechos de autor y propiedad intelectual a favor de la Secretaría de Educación Pública. Queda estrictamente prohibida su venta, comercialización o reproducción masiva con fines de lucro.

Consulta los libros de la SEP gratis y viaja a aquellos años de primaria; además, podrás ver el material actual utilizado bajo el sistema educativo actual de la Nueva Escuela Mexicana.