¡No te pierdas el 'Anillo de Fuego'!; a esta hora podrás ver EN VIVO el eclipse solar anular 

Eclipse solar será uno de los términos más buscados en febrero de 2026 debido al primer fenómeno astronómico del año: un eclipse solar anular conocido como “anillo de fuego”. Aunque este espectáculo no podrá observarse directamente desde México por la trayectoria que seguirá, sí podrá seguirse en tiempo real mediante transmisiones en línea disponibles para todo el público.

A diferencia del eclipse total que se vivió el 8 de abril de 2024 y que fue visible en territorio mexicano, este nuevo evento no cruzará el hemisferio norte. La alineación de los astros favorecerá únicamente a regiones muy alejadas de nuestro país, principalmente zonas cercanas a la Antártida y áreas australes del planeta.

Fenómenos astronómicos 2026: eclipses, superlunas y eventos que no te puedes perder Foto: Canva

¿Qué es un eclipse solar anular?

Cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol ocurre un eclipse solar. Sin embargo, no todos son iguales. En el caso del eclipse anular, la Luna se encuentra en el punto más lejano de su órbita respecto a la Tierra, por lo que su tamaño aparente es menor y no logra cubrir por completo el disco solar.

Un eclipse solar se verá en la Antartida Especial

La NASA explica que en este tipo de fenómeno la Luna se suele ver como un disco oscuro sobre otro más grande y brillante, creando lo que parece un anillo alrededor de la Luna. Esa imagen luminosa alrededor de la silueta lunar es lo que popularmente se conoce como Anillo de Fuego.

¿Cuándo y a qué hora ocurrirá el eclipse solar?

El eclipse solar anular está programado para el martes 17 de febrero. De acuerdo con los datos astronómicos, la actividad completa se extenderá por más de cuatro horas.

Prepárate para el eclipse total de luna más largo del siglo XXI (Foto: Pixabay)

El inicio del fenómeno está previsto a las 09:56 horas en Tiempo Universal (UTC). El momento de mayor intensidad ocurrirá a las 12:11 GMT, cuando la cobertura del Sol alcanzará el 96%. Finalmente, el proceso concluirá a las 14:27 GMT.

En el caso de México, especialmente en la zona centro como la Ciudad de México, este fenómeno astronómico comenzará a las 3:56 AM, tiempo local. Es decir, será durante la madrugada cuando se alcance el momento más destacado del evento.

¿Cuánto dura el “Anillo de Fuego”?

La fase de anularidad, que es cuando se forma el característico aro luminoso, no suele prolongarse demasiado. En la mayoría de los eclipses de este tipo, el “Anillo de Fuego” tiene una duración aproximada de entre dos y cinco minutos.

eclipse

No obstante, si se consideran todas las fases parciales del eclipse, el fenómeno completo puede extenderse durante varias horas, como ocurrirá en febrero de 2026.

¿Se podrá ver el eclipse solar desde México?

Las condiciones geográficas impedirán que el eclipse solar del 17 de febrero sea visible desde México. Especialistas en astronomía señalan que la trayectoria de la sombra lunar no alcanzará territorio mexicano ni otras zonas de Norteamérica o Centroamérica.

En esta ocasión, el recorrido del eclipse se concentrará principalmente en la Antártida, regiones del sur de América y África, además de áreas del Océano Índico y el Atlántico sur. Incluso la Patagonia chilena y argentina podría tener una perspectiva parcial del fenómeno.

eclipse solar

¿Cómo ver el eclipse solar en línea desde México?

Aunque no será posible observarlo a simple vista desde México, la tecnología permitirá seguir cada etapa del fenómeno a través de transmisiones en vivo. Diversos sitios especializados en astronomía suelen habilitar coberturas especiales para este tipo de eventos.

Entre las opciones más consultadas en eclipses anteriores se encuentran NASA TV, Time and Date y Sky-Live.tv, plataformas que han ofrecido:

Mapas interactivos con el recorrido del eclipse

Conteo regresivo hacia el punto máximo

Explicaciones científicas en tiempo real

Especial

Space.com también es uno de los portales que da seguimiento constante a noticias astronómicas y suele compartir actualizaciones detalladas sobre este tipo de fenómenos.

Aunque la NASA aún no confirma una transmisión oficial para este evento, la agencia espacial acostumbra monitorear eclipses solares y transmitirlos a través de su canal de YouTube cuando las condiciones lo permiten.

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 será un recordatorio de la precisión con la que se mueven los cuerpos celestes. Aunque México no estará dentro de su trayectoria, millones de personas podrán seguirlo en línea y apreciar el llamado “Anillo de Fuego” desde cualquier lugar del mundo.

