Día Mundial del perro sin raza: Mitos sobre los perros mestizos

Los perros mestizos han estado rodeados de muchos prejuicios durante años. Que si son más agresivos, que si se enferman más fácil o que nunca se sabe cómo van a comportarse.

Pero la realidad es distinta. Veterinarios, entrenadores y especialistas en comportamiento animal coinciden en que muchos de los mitos sobre los llamados “perros criollos” no tienen fundamento real.

Aunque los perros de raza siguen siendo populares, los mestizos han ganado mucho espacio en hogares, refugios y campañas de adopción alrededor del mundo.

Mitos sobre los perros mestizos Canva

Estos son los mitos más comunes sobre los perros mestizos

Los perros mestizos se enferman más

Muchas personas creen que, al no pertenecer a una raza específica, los perros mestizos son más débiles o tienen más problemas de salud. Pero normalmente sucede lo contrario. La mezcla genética ayuda a reducir la posibilidad de heredar enfermedades congénitas frecuentes en ciertas razas puras.

Problemas respiratorios, displasia de cadera o padecimientos cardíacos suelen aparecer con más frecuencia en perros que provienen de cruces selectivos durante generaciones. Eso no significa que un mestizo nunca vaya a enfermarse, pero sí que suele tener una diversidad genética más amplia, algo que puede beneficiar su salud general.

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Son más agresivos o impredecibles

Otro mito bastante repetido es que los perros criollos tienen peor carácter o reaccionan de forma más agresiva. Especialistas en comportamiento animal explican que la personalidad de un perro depende mucho más de su entorno, educación y socialización que de si tiene pedigree o no. Un cachorro que crece en un ambiente estable, con atención, ejercicio y convivencia adecuada, tiene más probabilidades de desarrollar un comportamiento equilibrado.

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No pueden entrenarse igual que un perro de raza

También existe la idea de que los mestizos son más difíciles de entrenar o menos inteligentes. Los perros aprenden principalmente mediante repetición, constancia y estímulos positivos. Con paciencia y entrenamiento adecuado, un perro mestizo puede aprender órdenes básicas, hábitos e incluso actividades avanzadas. Muchos entrenadores consideran que algunos mestizos destacan por su capacidad de adaptación, justamente por la mezcla de características que heredan.

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Son menos cariñosos con sus dueños

Otro mito es que los mestizos son menos fieles o menos afectivos. Sin embargo, el vínculo que desarrolla un perro depende más de la convivencia diaria y el trato que recibe. En refugios y asociaciones de rescate suelen destacar que muchos perros mestizos crean conexiones muy fuertes con las personas que los adoptan, especialmente después de pasar por situaciones difíciles.

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Nunca se sabe cómo serán de adultos

Muchas personas dudan en adoptar cachorros mestizos porque creen que será imposible saber cuánto crecerán o cómo cambiarán físicamente. Aunque no siempre puede saberse con exactitud, veterinarios explican que detalles como el tamaño de las patas o la estructura corporal ayudan a tener una idea bastante cercana.

Actualmente existen pruebas de ADN que permiten conocer los cruces principales de un perro y entender mejor su tamaño, energía o comportamiento.

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Cada vez más personas prefieren adoptar perros mestizos

Durante los últimos años, la adopción de perros mestizos ha ganado fuerza en distintos países gracias a campañas de bienestar animal y mayor información sobre el abandono de mascotas. También ha cambiado mucho la percepción sobre los perros sin raza. Lo que antes algunas personas veían como una “desventaja”, hoy para muchos representa justamente lo contrario: animales resistentes, adaptables y con personalidades únicas.