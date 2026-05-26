¿Como en Up? Crean supuesto collar que traduce los ladridos y maullidos de tu mascota

PettiChat es el nuevo dispositivo con inteligencia artificial que busca interpretar los sonidos de perros y gatos para convertirlos en mensajes comprensibles para las personas. Este collar inteligente, desarrollado por la empresa china Meng Xiaoyi, se ha vuelto tema de conversación por su promesa de “traducir” ladridos y maullidos mediante tecnología basada en reconocimiento de sonido y análisis de comportamiento animal.

El interés por este accesorio creció rápidamente debido a que combina herramientas de monitoreo, geolocalización y análisis de emociones en un solo aparato. Aunque sus desarrolladores aseguran que puede ayudar a entender mejor a las mascotas, especialistas advierten que la comunicación animal todavía es mucho más compleja de lo que una inteligencia artificial puede interpretar actualmente.

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¿Qué es PettiChat?

Este collar inteligente fue diseñado para colocarse en perros y gatos con el objetivo de analizar sus sonidos y movimientos. A través de micrófonos integrados y sensores biométricos, el dispositivo recopila información relacionada con los ladridos, maullidos y comportamiento diario de las mascotas.

La empresa explica que el sistema utiliza el modelo de lenguaje Qwen, creado por Alibaba, para procesar los datos obtenidos y convertirlos en frases sencillas dentro de una aplicación móvil. Entre los mensajes que puede mostrar aparecen ejemplos como “tengo hambre”, “quiero jugar” o “me siento incómodo”.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el collar realiza el análisis automáticamente, sin necesidad de activar botones o configuraciones complicadas. Además, el tiempo de respuesta sería de aproximadamente 1.2 segundos después de detectar el sonido de la mascota.

¿Cómo funciona el collar inteligente?

El funcionamiento de PettiChat se basa en inteligencia artificial y reconocimiento de patrones de audio. El sistema analiza variables como el tono, la frecuencia y la intensidad de los sonidos emitidos por perros y gatos.

Posteriormente, esos datos se combinan con información obtenida de sensores de movimiento y biométricos para tratar de identificar emociones básicas o necesidades del animal. Toda la interpretación aparece en tiempo real dentro de la aplicación vinculada al collar.

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De acuerdo con sus desarrolladores, el sistema fue entrenado utilizando miles de registros de vocalizaciones animales y patrones de conducta. Gracias a ello, el collar busca reconocer señales relacionadas con hambre, estrés, ganas de jugar o incomodidad.

Sin embargo, la propia tecnología todavía genera dudas entre especialistas en comportamiento animal, ya que muchos consideran que los sonidos de las mascotas no pueden interpretarse únicamente por el audio. Factores como la postura corporal, el entorno y la relación con las personas también influyen en la comunicación de perros y gatos.

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Además de la supuesta función de traducción, el collar incorpora herramientas enfocadas en seguridad y monitoreo físico. Entre ellas destaca un sistema de geolocalización que permite crear zonas seguras dentro de la aplicación.

Si la mascota se aleja demasiado del área establecida, el usuario recibe una alerta en el teléfono celular. Esta función busca ayudar a evitar pérdidas o que los animales deambulen por lugares peligrosos.

El dispositivo también monitorea actividad física, sueño y ritmo cardiaco. Con esta información, los dueños pueden revisar algunos datos relacionados con la rutina diaria de sus mascotas.

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Otro detalle importante es su diseño. El collar pesa alrededor de 27 gramos y tiene resistencia al agua, lo que facilita su uso cotidiano tanto en perros como en gatos.

En cuanto al precio, PettiChat tendría un costo cercano a los 118 dólares, equivalentes a aproximadamente 2 mil pesos mexicanos.

Especialistas ponen en duda la precisión del collar

Aunque la propuesta tecnológica ha despertado curiosidad, expertos en etología animal consideran que todavía es muy difícil traducir con exactitud el lenguaje de las mascotas. Algunos especialistas señalan que los ladridos y maullidos cambian dependiendo del contexto y no siempre representan una emoción específica.

Por esa razón, varios expertos coinciden en que dispositivos como PettiChat deben verse más como herramientas de entretenimiento o apoyo tecnológico que como traductores definitivos del lenguaje animal.