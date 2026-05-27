Despertar espiritual y "cuerpos reales": La pasarela inclusiva que sacudió a la moda en Puebla

Una pasarela inspirada en el despertar interior y la energía Kundalini, cuyo flujo se representa como una serpiente enroscada en espiral y dormida entre los siete chakras del hinduismo, fue el proyecto final de los tres organizadores del segundo semestre de la Licenciatura de Imagen del Centro Universitario Trozmer.

El jardín del Hotel Boutique Camino del Bosque cobijó a las 15 modelos de New Icons que presentaron diseños de tres casas: Moty Dress, Majo y Catalina, bajo la dirección de tres jóvenes universitarios de esta institución de la colonia El Cerrito de la capital poblana.

Los creadores fueron estudiantes de la Licenciatura en Imagen del Centro Universitario Trozmer. Fernando Pérez Corona

La evaluación no solo incluyó la pasarela, sino también el escenario de fondo, los looks y el desarrollo de la pasarela, lo que les permite a los estudiantes adentrarse en el mundo profesional de la moda.

Cabe destacar que los diseños de los vestidos tuvieron la particularidad de incluir tallas “curvilíneas”, por lo que también fueron modelados vestidos extra grande, en un escenario adaptado al lugar y relacionado con la historia de los chakras, con cabellos largos y muchos movimiento.

La temática retomó el misticismo del hinduismo. Fernando Pérez Corona

“Es la representación de un cuerpo real que vemos día a día en la sociedad, no solo una mujer delgada estereotípica”, dijo Antonio González, uno de los tres estudiantes evaluados.

En entrevista, abundó sobre la inclusión en esta pasarela de tallas grandes, lo que desmitifica a la modelo tradicional y permite encontrar cuerpos que se encuentran entre toda la sociedad.