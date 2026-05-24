Llega la primera reunión de perritos caramelo a la CDMX; habrá concurso y adopciones

¡Alerta de ternura! Llega la primera reunión de perritos caramelo a la CDMX y habrá concurso y adopciones de estos lomitos, ¡para que tengas una nueva mascota!

Entre la enorme variedad de razas y tamaños que pasean por las calles de CDMX, existe un grupo de lomitos que se ha ganado el corazón de los chilangos por su inconfundible tonalidad: los perros caramelo. Hace unas semanas, fueron nombrados como una raza 100% mexicana, promoviendo aún más su identidad nacional.

Para rendir un merecido homenaje a estos encantadores canes sin raza definida pero con exceso de personalidad, la capital del país se prepara para albergar un evento comunitario sin precedentes.

Se trata de la primera gran concentración masiva dedicada de forma exclusiva a los perros caramelo, una iniciativa que busca reunir a cientos de familias con sus amigos de cuatro patas para compartir un día repleto de dinámicas recreativas.

El encuentro busca visibilizar a estos animales, así como disfrutar de concursos y un evento de adopción, ¡te contamos dónde y cuándo es!

Primera reunión de perritos caramelo en CDMX Chat GPT

Primera reunión de perros caramelo en CDMX: ¿dónde y cuándo es?

La primera reunión de perros caramelo en CDMX está siendo organizada por Consentidos Bazar y se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo en el Teatro al aire libre de Villa Panamericana (Foro Benito Juárez), ubicado en Av. Panamericana SN-S, Pedregal de Carrasco.

En el lugar cuentan con un domo enorme, para que los lomitos no sufran por el calor ni se lastimen sus patas.

Primera reunión de perritos caramelo en CDMX TikTok Consentidos bazar

¿Qué habrá en la primera reunión de perros caramelo en CDMX?

En el parteaguas al Día Mundial del Perro Mestrizo, esta primera reunión de lomitos color caramelo busca hacer conciencia sobre esta “raza única”, así como promover la adopción de los animalitos.

Algunas de las actividades durante el día serán:

Área de bazar

Pláticas informativas

Rescatistas invitados

Acopio de croquetas para refugios

El concurso para elegir al "perrito caramelo más feo" , busca premiar a aquellos ejemplares cuyos rasgos físicos sean los más extravagantes, asimétricos o curiosos

, busca premiar a aquellos ejemplares cuyos rasgos físicos sean los más extravagantes, asimétricos o curiosos Evento de adopción para que te lleves un perrito a casa, promoviendo siempre la idea de que es mejor adoptar y no comprar una mascota

Primera reunión de perritos caramelo en CDMX Chat GPT

¿Cuáles son los horarios de la reunión de perros caramelo?

No te pierdas la primera reunión de perritos caramelo en la CDMX en un horario de 10 am a 19 pm; la reunión de lomitos de este color se llevará a cabo a las 2 de la tarde, y el concurso será a las 3 pm.