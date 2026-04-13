Día Internacional del Beso, no solo hay uno; celebraciones alrededor del mundo

Una de las celebraciones que año con año despierta curiosidad, y hasta romanticismo, es el Día Internacional del Beso. Lejos de ser una fecha simbólica, está relacionada con una de las muestras de afecto más universales.

Pero no es la única. Existen otras fechas igual de peculiares como el Día del Beso Robado o incluso el Día de besar a un pelirrojo. Si no sabías de estas celebraciones, aquí te contamos su origen y significado.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Beso?

El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril y se ha convertido en una de las fechas más populares en distintos países, incluido México, donde incluso se organizan concursos de besos.

Su origen es tan curioso como romántico: surgió a partir de un récord mundial cuando una pareja tailandesa logró besarse durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, marcando historia.

Además de lo simbólico, besar también tiene beneficios para la salud, como:

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Ejercita más de 30 músculos del rostro Ayuda a reducir líneas de expresión

Disminuye el estrés, la tensión y la ansiedad

Día Internacional del Beso y otras celebraciones en el mundo Foto: Canva

¿Cuándo se celebra el Día Internacional del Beso Robado?

El Día Internacional del Beso Robado se conmemora el 6 de julio y tiene sus raíces en la Gran Bretaña del siglo XIX, aunque su origen exacto no está del todo claro.

Esta fecha suele generar opiniones divididas. Para algunas personas, es una forma romántica y espontánea de expresar afecto. Sin embargo, para otras resulta incómoda o inapropiada, ya que puede cruzar límites personales.

Con el paso del tiempo, esta celebración ha evolucionado y hoy en día se hace énfasis en un punto clave: el consentimiento siempre es indispensable.

Día Internacional del Beso y otras celebraciones en el mundo Foto: Canva

¿Qué significa el día de besar a un pelirrojo?

El Día de besar a un pelirrojo se celebra el 12 de enero y tiene un trasfondo importante: combatir el bullying.

Esta iniciativa nació en Estados Unidos en 2009, creada por Derek Forgie, como una respuesta a una tendencia negativa llamada “Kick a Ginger Day” (Día de golpear a un pelirrojo), que circuló en 2008.

La idea fue transformar un acto de agresión en uno de afecto, usando el beso como símbolo de respeto e inclusión.

Día Internacional del Beso y otras celebraciones en el mundo Foto: Canva

¿Cuándo es el Día del Primer Beso?

El Día del Primer Beso se celebra el 23 de mayo y, aunque su origen no es muy claro, ha ganado popularidad gracias a redes sociales.

Para muchas personas, esta fecha es una oportunidad para recordar ese momento especial con una pareja, mientras que para otras representa la importancia emocional de esa experiencia.

También busca promover el respeto hacia este momento significativo en la vida de cada persona.

Aunque el Día Internacional del Beso puede parecer solo una fecha divertida e incluso motivo de concursos, lo cierto es que el beso tiene un significado mucho más profundo.

Día Internacional del Beso y otras celebraciones en el mundo Foto: Canva

Es una forma de conexión, afecto y expresión emocional que, además, aporta beneficios tanto físicos como mentales.