El truco de poner una moneda en las llantas de tu auto, ¿para qué sirve?

El truco de la moneda en las llantas del auto es algo a lo que muchas personas están recurriendo, a fin de saber si éstas son seguras.

Se trata de un método fácil y rápido que ayuda revisar si las llantas de tu auto ya están desgastadas y necesitan cambio. Funciona porque permite medir indirectamente la profundidad del dibujo -la banda de rodadura-, que es clave para el agarre y la seguridad.

¿Para qué sirve el truco de la moneda en las llantas del auto?

Truco de la moneda en las llantas de tu auto. Especial

Lo que realmente estás midiendo con el truco de la moneda es la profundidad de la banda de rodadura, es decir, qué tan hondas siguen siendo las ranuras del dibujo de la llanta.

Es importante saber que las ranuras no son solo estéticas sino que están diseñadas para expulsar agua, tierra y otros elementos del camino, permitiendo que el caucho tenga contacto directo con el asfalto. A medida que la llanta se desgasta, esas ranuras se vuelven más superficiales, reduciendo su capacidad de agarre.

Esa profundidad está directamente relacionada con la seguridad del vehículo. Cuando las ranuras tienen suficiente profundidad, pueden canalizar el agua hacia afuera y evitar el fenómeno conocido como hidroplaneo, que ocurre cuando la llanta pierde contacto con el pavimento al deslizarse sobre una capa de agua. Si el dibujo está muy desgastado, el agua no se evacúa correctamente y el auto puede patinar, incluso a velocidades moderadas.

Al medir esa profundidad también estás evaluando indirectamente la capacidad de frenado y estabilidad del auto. Una llanta con poco dibujo necesita más distancia para detenerse, especialmente en superficies mojadas, porque tiene menos “bordes” que se agarren al suelo. Por eso, aunque el límite mínimo suele ser de 1.6 mm, en la práctica una llanta empieza a perder eficiencia mucho antes, lo que hace que este tipo de revisión, aunque simple, sea clave para prevenir riesgos.

¿Cómo hacerlo?

Truco de la moneda en las llantas de tu auto. Especial

Parta emplear el truco de la moneda, es necesario una moneda de 1 peso y luego:

Inserta la moneda en una de las ranuras del dibujo de la llanta, con la parte dorada hacia abajo.

Observa qué tanto de la parte plateada queda visible.

Si la parte dorada queda cubierta por el dibujo, la llanta aún tiene buen desgaste.

Si ves claramente toda la parte dorada, significa que el dibujo está muy gastado y debes considerar cambiar la llanta.

El mínimo legal en muchos países es de 1.6 mm, pero lo recomendable es cambiar las llantas antes, alrededor de 2.5 a 3 mm, sobre todo si manejas en lluvia.

Señales adicionales de que debes cambiar tus llantas

Si bien el truco funciona, es algo completamente casero, no es tan preciso como un medidor profesional y no detecta otros daños como grietas, chipotes y deformaciones, por eso, es importante revisar varias partes de la llanta, no solo un punto, porque el desgaste suele ser irregular.

Algunas otras señales que sirven para alertarte que debes cambiar tus llantas, son:

Vibraciones al manejar

Pérdida de agarre en lluvia

Mayor distancia de frenado

Indicadores de desgaste visibles

Si tienes dudas, lo mejor es que un mecánico revise tus llantas para garantizar tu seguridad.

*mvg*