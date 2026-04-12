Cómo la IA rediseña nuestra cara y nuestra autoestima: El fin de las "caras infladas"

Actualmente pasamos más tiempo frente a una pantalla que frente a un espejo real y la línea entre lo que vemos y lo que somos cada vez es más delgada.

Hoy, la tecnología no sólo nos permite comunicarnos, sino que está rediseñando nuestras caras, a veces para bien y otras para alimentar expectativas imposibles.

De acuerdo con la doctora Nicole de Wit, médico estético, este fenómeno generado por la inteligencia artificial juega un papel ambivalente: es nuestra mejor aliada para la salud, pero también el motor de una nueva inseguridad estética.

La inteligencia artificial en la medicina estética es un arma de doble filo. Por un lado, tenemos herramientas asombrosas que salvan vidas. La doctora De Wit comenta que en la clínica Odellā, donde labora, usan IA para analizar la piel a profundidad:

Hoy en día tengo un caso aquí en Odellā donde tenemos una inteligencia artificial que te ve los lunares y te dice la probabilidad de cáncer, de malignidad y lo que empezó como una prueba curiosa entre colegas terminó detectando un problema real en una compañera que tuvo que ser intervenida”.

Sin embargo, “esa misma tecnología es la que alimenta los filtros de redes sociales que deforman nuestra percepción”. Según la doctora, la diferencia generacional es clara: mientras las mujeres mayores buscan parecerse a alguien que admiran, las más jóvenes, de la generación millennial hacia abajo, “quieren verse como el filtro”.

Esta búsqueda de una perfección digital está borrando lo que nos hace únicos. Para la especialista: “Por un lado, la IA nos está ayudando a detectar cosas desde antes, a ver problemas desde antes, hasta tener una idea irreal de qué es una belleza”. La IA nos está metiendo en un molde donde las irregularidades, que son parte de nuestra esencia, se ven como errores a corregir.

Adiós al volumen excesivo, hola a la piel sana

Si hace unos años la tendencia era “entre más volumen, mejor”, hoy el viento sopla en otra dirección. Estamos viviendo un cambio de paradigma: ya no queremos caras infladas o rasgos inamovibles, sino una piel que irradie salud de forma natural. La doctora Nicole de Wit explica que antes se abusaba del ácido hialurónico pensando que el cuerpo lo eliminaba por completo, pero hoy los ultrasonidos muestran que quedan rastros incluso seis o siete años después. Por eso, la tendencia actual ha dado un giro de 180 grados.

Hoy en día se está moviendo más hacia la calidad de piel, a verte natural, a no cambiar tus rasgos tal cual, sino a hacer ciencia de arte”. La meta ya no es transformarse, sino mejorar lo que ya tenemos. Ya no se trata de estirarse nada más, sino de regenerar desde adentro, con tecnologías como el ADN de salmón y la medicina regenerativa. El objetivo es simple, pero ambicioso: “Que tu piel también se mantenga en un estado de homeostasis de salud”.

Pero ojo, no todo el trabajo es del doctor. De nada sirve la mejor tecnología del mundo si por dentro somos un desastre. La doctora De Wit es tajante: la belleza exterior es el reflejo de un funcionamiento interno correcto. Por ejemplo, si fumas, estás saboteando tus propios resultados. “Si yo te hago tu historial clínico y fumas, de ahí, de entrada, yo te digo, lo que yo te haga te va a funcionar 50% menos”, advierte.

Belleza e IA Cortesía

La clave no es vivir en una dieta militar, sino buscar el equilibrio, un famoso “80-20” donde la mayor parte del tiempo nos cuidemos, pero nos demos permiso de disfrutar. “No es vivir en una rutina estricta por el miedo a envejecer”, comenta De Wit. Se trata de nutrir el cuerpo para que los tratamientos estéticos tengan una base sólida donde trabajar.

El bienestar psicológico es fundamental

Es sumamente importante tener claro que la estética no puede separarse de la salud mental. En la era de las redes sociales, la “dismorfia del paciente” es un riesgo real; esa obsesión por corregir detallitos que nadie más ve porque los comentarios en redes nos han vuelto hipersensibles. Aquí es donde la ética del médico es fundamental para saber cuándo decir que no.

“Es un trabajo psicológico del paciente, que sepa que hay un punto de aceptación y hay un punto de negación”, puntualiza la doctora Nicole.

Y agrega que la verdadera belleza se alcanza cuando logramos el equilibrio entre tres ejes: la salud visual de la piel, el bienestar interior y la estabilidad emocional. Si uno de éstos falla, el resultado nunca será el óptimo. Al final del día, el mejor tratamiento no es el que te cambia la cara, sino el que te hace sentirte tú misma, pero en tu mejor versión.