¿Cómo hacer un currículum que sí llame la atención? Tips clave para destacar

Armar un currículum (CV) bien hecho ya no es solo un trámite; es tu carta de presentación. En un mercado laboral tan competido como el de 2026, este documento puede ser la diferencia entre que te llamen… o que te pierdas entre cientos de perfiles.

Y hay un dato clave: los reclutadores apenas le dedican entre 6 y 10 segundos a un CV antes de decidir si siguen leyendo o no. Por eso, tiene que ser claro, directo y fácil de entender desde el primer vistazo. Si se ve saturado o confuso, pasan al siguiente sin pensarlo.

Además, un buen CV no solo te abre la puerta a una entrevista, también ayuda a guiar la conversación cuando ya estás frente al reclutador.

¿Cómo hacer que tu CV realmente destaque?

Habla de logros, no solo de tareas

Este es uno de los errores más comunes. No basta con decir qué hacías, hay que mostrar qué resultados obtuviste.

En vez de: “Encargado de ventas y atención al cliente”

Mejor: “Incrementé las ventas en un 15% en seis meses gracias a un nuevo seguimiento a clientes”

Un perfil que diga quién eres en segundos:

Debajo de tu nombre, incluye un breve resumen (3 o 4 líneas) donde expliques qué haces, en qué destacas y qué puedes aportar. Evita frases genéricas y enfócate en tu valor.

Hazlo fácil de leer

Recuerda: el CV se escanea, no se lee a detalle.

Usa verbos de acción: lideré, desarrollé, optimicé, resolví

Resalta puestos y empresas en negritas

Deja espacios para que respire visualmente

Usa tipografías limpias como Arial.

Adapta tu CV a cada vacante

No envíes el mismo documento a todos lados. Ajusta palabras clave según el puesto. Si una vacante pide “trabajo bajo presión”, asegúrate de reflejarlo en tu experiencia.

La estructura que mejor funciona

Encabezado: nombre, teléfono, ciudad y LinkedIn o portafolio

Perfil: resumen breve con tu propuesta de valor.

Experiencia: en orden cronológico inverso (lo más reciente primero)

Habilidades: mezcla de técnicas (software, idiomas) y personales (liderazgo, adaptación)

Educación: incluye solo lo relevante

Ortografía impecable: Revisa varias veces para que no exista algún error ortográfico.

Dale a tu CV un diseño que juegue a tu favor

Hay miles de consejos y plantillas allá afuera, pero todos coinciden en algo: el diseño sí importa. La parte visual de tu CV puede hacer que destaque… o que pase desapercibido.

Mantén la honestidad en tu CV

Al armar tu currículum es muy común caer en la tentación de exagerar o sumar habilidades que en realidad no dominas. Aunque pueda parecer una forma de destacar, a la larga puede jugarte en contra.

Ese toque extra que suma puntos

Evita información extra ya que puede volver largo el texto.

Nombra bien tu archivo: Nombre_Apellido_Puesto.pdf (evita cosas como “cv_final_3”)

Agrega enlaces clickeables a tu correo y LinkedIn

Incluye números siempre que puedas: porcentajes, resultados o logros medibles hacen que tu perfil destaque mucho más

En pocas palabras: hazlo claro, directo y con impacto. Tu CV tiene que hablar bien de ti… en cuestión de segundos.

Si logras que sea fácil de leer, bien estructurado y enfocado en tus logros, tendrás muchas más posibilidades de destacar. Al final, la clave está en algo simple: que quien lo vea entienda rápido quién eres, qué sabes hacer y por qué deberían llamarte

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