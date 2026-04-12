El Dr. Simi conquista Tokio: todo sobre su nueva pop-up en Shibuya

¡El Dr. Simi conquista Tokio! Esto es todo lo que debes saber sobre su nueva pop-up en Shibuya, en el corazón de la capital nipona, marcando un hito histórico para las marcas mexicanas en el extranjero.

El fenómeno cultural más grande de México ha cruzado el Océano Pacífico para aterrizar en la tierra del sol naciente. Lo que comenzó como una estrategia de marketing para una cadena de farmacias se ha transformado en un ícono de la cultura popular que incluso llegó a los premios Oscar.

El Dr. Simi, ese personaje de bigote canoso y pasos de baile irresistibles, ha inaugurado oficialmente su primera tienda pop-up en un país donde la cultura kawaii (lindo/tierno) es un pilar fundamental de la sociedad y el consumo, el carismático doctor encaja perfectamente.

Los japoneses, conocidos por su amor a las mascotas corporativas y los personajes con personalidad propia, han recibido al embajador de la salud mexicano con los brazos abiertos, largas filas y una curiosidad que ha inundado las redes sociales como TikTok e Instagram.

Tienda pop-up del Dr. Simi en Tokio Instagram @yonagunifiesta / X @cerebrosg

¿Dónde está la pop-up del Dr. Simi en Tokio?

La tienda pop-up del Dr. Simi se localiza en el vibrante distrito de Shibuya, en 2-5-8 Dogenzaka, específicamente a pocos minutos del famoso cruce peatonal donde miles de personas transitan diariamente.

¿A partir de cuándo estará disponible?

La pop-up del Dr. Simi estará disponible del 10 de abril al 10 de mayo de 2026 y lo que es mejor, la entrada es gratuita (con opción de reserva).

Tienda pop-up del Dr. Simi en Tokio X @yakurefu

¿Cómo es la pop-up del Dr. Simi en Tokio?

La pop-up del Dr. Simi en Shibuya es una explosión visual donde el azul y el blanco se mezclan con luces neón y señalética en japonés que invita a "bailar con el doctor". Debido a la regulación japonesa, no se venden medicamentos.

El espacio está dividido en tres niveles: introducción al personaje con experiencias interactivas y narrativa Japón X México; zona de entretenimiento estilo arcade con música y contenido participativo. Y la tienda con peluches, ropa y productos exclusivos, incluyendo ediciones limitadas para Japón.

Simi Samurai: vestido con una armadura tradicional y un pequeño sable de tela.

vestido con una armadura tradicional y un pequeño sable de tela. Simi Kimono: luciendo vestimentas típicas japonesas con patrones florales.

luciendo vestimentas típicas japonesas con patrones florales. Simi Harajuku: una versión ultra colorida y moderna inspirada en la moda urbana del distrito vecino.

Entendiendo el amor de los japoneses por la papelería y los accesorios, la tienda ofrece:

Washi tapes (cintas decorativas) con la cara del doctor en diferentes expresiones.

Llaveros acrílicos (gachapon style) que son tendencia en las máquinas de monedas de Japón.

Camisetas con diseños de estética de los años 80, donde el Dr. Simi aparece bajo luces de neón.

Bolsas de tela (tote bags) con frases en japonés que traducen el famoso "Lo mismo pero más barato".

Tienda pop-up del Dr. Simi en Tokio X @yakurefu

¿Por qué el Dr. Simi es popular en Japón?

Llevar una pop-up a Japón no es casualidad, se trata de una estrategia de la compañía para ampliar su mercado internacional. Así como sucedió con el establecimiento de veterinarias en CDMX, el Dr. Simi busca conquistar otros mercados, incluso tan lejanos como los asiáticos.

El Dr. Simi en Tokio es un proyecto que se plantea como un puente cultural, con respeto explícito hacia la cultura de personajes japonesa y un enfoque en experiencias inmersivas.

En Japón, casi todas las prefecturas y marcas tienen una mascota oficial (Yuru-chara). Estas mascotas suelen tener personalidades divertidas, a veces un poco torpes, pero siempre entrañables.

El Dr. Simi encaja perfectamente en esta categoría. Su diseño simple, su bigote distintivo y su cuerpo redondeado lo hacen visualmente atractivo bajo los estándares estéticos japoneses.

Además, los videos del Dr. Simi bailando géneros que van desde el reggaetón hasta el K-pop se han vuelto virales en TikTok, algo que ha ayudado a consolidar al personaje entre los jóvenes japoneses, maestros en crear contenido creativo.

Ya sea por la música, por los peluches o simplemente por las ganas de bailar, el Dr. Simi ya es, sin duda, el mexicano más querido en Tokio.