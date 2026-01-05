¿Cambió el Día de la Enfermera en México? Por qué ya no se conmemora el 6 de enero

Durante décadas, en México el 6 de enero fue identificado como el Día de la Enfermera y el Enfermero, una conmemoración que coincidía con el Día de Reyes y que buscaba reconocer, de manera simbólica, a quienes no interrumpen su labor ni siquiera en fechas festivas.

Sin embargo, en años recientes la fecha oficial cambió y hoy el reconocimiento nacional se alinea con el 12 de mayo, el mismo día en que se conmemora el Día Internacional de la Enfermería.

Este ajuste ha generado confusión entre la población, pues ambas fechas siguen apareciendo en publicaciones institucionales, medios de comunicación y búsquedas en internet.

El 12 de mayo como el día destinado a la conmemoración nacional del personal de enfermería. Gobierno de México

¿Cambió la fecha del Día Nacional de la Enfermera y el Enfermero en México?

La respuesta es sí. La fecha oficial del Día Nacional de la Enfermería en México es el 12 de mayo. Así quedó establecido en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de marzo de 2021, en el que se declara el 12 de mayo como el día destinado a la conmemoración nacional y al otorgamiento de reconocimientos al personal de enfermería.

El decreto señala que esta decisión tiene como objetivo armonizar la celebración nacional con la conmemoración internacional, con la intención de fortalecer el reconocimiento público de la profesión y facilitar la organización de actos institucionales, académicos y ceremoniales en una misma fecha.

El Día Internacional de la Enfermería, una fecha para fortalecer la profesión. Gobierno de México

6 de enero vs 12 de mayo: ¿Qué dicen las publicaciones oficiales?

La confusión persiste porque ambas fechas siguen coexistiendo en el discurso público. Por un lado, el 6 de enero continúa apareciendo en artículos y contenidos de la Secretaría de Salud, donde se explica el origen histórico de la conmemoración en México, ligado al Hospital Juárez y a la figura del doctor José Castro Villagrana.

Por otro lado, dependencias como el Consejo de Salubridad General y diversas instituciones federales ya utilizan el 12 de mayo como referencia del Día Nacional de la Enfermería, en congruencia con el decreto publicado en el DOF.

La situación puede resumirse así:

El 6 de enero se mantiene como una referencia histórica y cultural del reconocimiento a la enfermería en México.

El 12 de mayo es la fecha oficial vigente para la conmemoración nacional.

Es necesario garantizar entornos laborales adecuados para que el sistema de salud. Canva

¿Por qué se busca unificar la conmemoración con el 12 de mayo?

La decisión de unificar la fecha no es solo administrativa. Responde a un contexto más amplio relacionado con la situación actual del personal de enfermería, tanto en México como a nivel global.

Uno de los principales argumentos es la alineación internacional. El 12 de mayo es reconocido en todo el mundo como el Día Internacional de la Enfermería, una fecha que suele estar acompañada de informes, campañas y llamados globales para fortalecer la profesión.

En 2025, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo Internacional de Enfermeras publicaron el informe State of the World’s Nursing 2025, que ofrece una radiografía actualizada del gremio.

El documento señala que, aunque el número global de enfermeras y enfermeros ha aumentado, persisten brechas importantes en distribución, condiciones laborales, salarios y acceso a formación, especialmente en países de ingresos medios.

El informe advierte que no basta con tener más personal, sino que es necesario garantizar entornos laborales adecuados para que el sistema de salud sea sostenible.

Unificar la fecha permite que México se inserte de manera más visible en esta conversación global y que el reconocimiento no se limite a un acto simbólico, sino que se vincule con debates actuales sobre políticas públicas, inversión en salud y bienestar del personal sanitario.

¿Qué se conmemora el 12 de mayo y qué relación tiene con Florence Nightingale?

El 12 de mayo se conmemora el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la figura fundacional de la enfermería moderna. Su trabajo durante la Guerra de Crimea sentó las bases del cuidado profesional, la higiene hospitalaria y el uso de datos para mejorar la atención médica.

Nightingale fue pionera en demostrar que condiciones como la limpieza, la ventilación y la organización hospitalaria podían salvar vidas. Por esta razón, su natalicio se convirtió en un símbolo internacional para reconocer a la enfermería como una profesión científica, estratégica y esencial dentro de los sistemas de salud.

Al adoptar el 12 de mayo como Día Nacional, México se suma a esta narrativa global, reforzando el mensaje de que la enfermería no es un rol auxiliar, sino una columna vertebral del cuidado sanitario.

La conmemoración busca dar mayor visibilidad a una profesión esencial para el sistema de salud. Canva

¿Qué pasa con el 6 de enero? El origen histórico y su lugar hoy

El 6 de enero no desaparece del todo. Su origen se remonta a 1931, cuando el entonces director del Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana, impulsó esa fecha para reconocer a las enfermeras, aprovechando el simbolismo del Día de Reyes como un “regalo” para quienes trabajaban incluso en días festivos.

Esta historia forma parte del patrimonio institucional de la salud en México y explica por qué la fecha sigue siendo recordada y buscada cada año. Hoy, el 6 de enero puede entenderse como un antecedente histórico, mientras que el 12 de mayo representa la actualización normativa y simbólica de la conmemoración.

Un reconocimiento en medio de retos actuales

El cambio de fecha ocurre en un contexto complejo para la profesión. Estudios recientes han documentado altos niveles de agotamiento profesional entre enfermeras y enfermeros.

Un estudio publicado en JAMA Health Forum encontró que el burnout en personal clínico se asocia con una mayor intención de abandonar el empleo y con riesgos para la seguridad del paciente.

En términos simples, cuando el personal está exhausto, no solo se afecta su bienestar, sino también la calidad de la atención médica.

En este escenario, la unificación del Día Nacional de la Enfermería con el 12 de mayo busca dar mayor visibilidad a una profesión que enfrenta retos estructurales, pero que sigue siendo indispensable para el funcionamiento del sistema de salud.

Aunque el 6 de enero permanece como un referente histórico, la fecha vigente está respaldada por un decreto oficial y se inserta en un contexto global que pone el foco en los retos actuales de la enfermería.

Más allá de la fecha, la conmemoración invita a reconocer la importancia del personal de enfermería y a reflexionar sobre las condiciones en las que desempeña una labor indispensable para la atención médica.