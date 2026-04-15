¿Vas a viajar con tu bebé? Así puedes pedir una cuna en el avión

Si pronto vas a viajar y tienes un bebé, seguramente te preguntas cómo hacer el trayecto más cómodo para ambos.

Una de las dudas más comunes es cómo pedir una cuna en el avión y si realmente vale la pena. Aquí te explicamos todo de forma clara para que viajes con más tranquilidad.

Con cuántos meses puede viajar un bebé en avión

Aunque los bebés pueden viajar en avión desde los 7 días de nacidos (con certificado médico), especialistas recomiendan hacerlo entre los 2 y 3 meses de edad, de acuerdo con Healthy Children, el sitio web de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Esto se debe a que en espacios concurridos, como los aviones, existe mayor riesgo de contagio de enfermedades como gripes u otros virus.

¿Puedo pedir una cuna para bebe avion?

Sí, puedes solicitar una cuna para bebé (también conocida como bassinet) en tu vuelo. Para hacerlo, debes comunicarte directamente con el call center de la aerolínea y pedirla al momento de tu reservación o con anticipación.

Toma en cuenta lo siguiente:

Las cunas son limitadas

Las cunas son limitadas Generalmente no tienen costo extra

Cada aerolínea tiene sus propios lineamientos

Por lo general, este servicio está disponible para bebés menores de 2 años, aunque puede variar según la aerolínea.

¿Cómo obtener una cuna para bebé en el avión? Foto: Canva

¿Cuál es la forma más segura de volar con un bebé?

De acuerdo con Healthy Children, lo más seguro es que los bebés viajen en un sistema de retención infantil aprobado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Algunas aerolíneas permiten que los padres compren un asiento adicional para colocar la silla de auto del bebé, lo que aumenta la seguridad durante el vuelo.

También es importante saber que los bebés menores de 2 años pueden viajar en el regazo de sus padres sin costo adicional en muchos casos.

¿Cómo obtener una cuna para bebé en el avión? Foto: Canva

¿Qué asiento es mejor para viajar en avión con bebé?

Elegir bien el asiento puede hacer una gran diferencia en tu experiencia de viaje. Estas son algunas recomendaciones:

Opta por asientos con más espacio, como la primera fila

Opta por asientos con más espacio, como la primera fila Evita las filas de salida de emergencia

Procura elegir ventana para mayor comodidad

Asegúrate de tener espacio suficiente para moverte con tu bebé

¿Cómo obtener una cuna para bebé en el avión? Foto: Canva

Viajar con un bebé puede parecer complicado al inicio, pero con buena planeación puede ser una experiencia mucho más sencilla.

Sigue estas recomendaciones y disfruta un vuelo más cómodo tanto para tu bebé como para ti.