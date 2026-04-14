¿Puedes llevar comida de bebé en el avión? Lo permitido en equipaje de mano

¿Estás por viajar en avión con tu bebé y no sabes si puedes llevar comida? Tranquila, es una duda muy común, sobre todo si será su primer vuelo.

Planear con anticipación el equipaje de tu pequeño puede hacer toda la diferencia para que el viaje sea más cómodo y sin estrés. Aquí te contamos, de forma clara, qué dicen las aerolíneas y qué sí puedes llevar contigo.

¿Cuántos años tiene que tener un bebé para poder viajar en avión?

Si te preguntas cuándo puede volar un bebé, la mayoría de las aerolíneas permiten viajar a partir de los 7 días de nacido, siempre y cuando cuenten con un certificado médico del pediatra.

Además, los bebés de 7 días a menores de 2 años son considerados infantes. Pueden viajar en las piernas de sus padres, generalmente sin costo adicional.

Sin embargo, especialistas de Healthy Children recomiendan, si es posible, esperar hasta los 2 o 3 meses de edad. Esto ayuda a reducir el riesgo de enfermedades, ya que los aeropuertos y aviones son espacios concurridos.

¿Qué alimentos de bebé puedo llevar en el avión? Foto: Canva

¿Qué comida para bebé se puede llevar en el avión?

¡Buenas noticias! Sí puedes llevar alimentos para tu bebé en el equipaje de mano, pero hay ciertas reglas que debes considerar.

De acuerdo con aerolíneas mexicanas, puedes llevar:

Fórmula para lactantes

Fórmula para lactantes Leche

Papillas o comida para bebé

Es importante considerar que los envases no deben superar los 100 ml. Si viajas a Estados Unidos, no se permiten sustancias en polvo mayores a 350 ml (12 oz) en total en equipaje de mano. Lleva porciones bien organizadas y accesibles para evitar contratiempos en seguridad.

¿Qué alimentos de bebé puedo llevar en el avión? Foto: Canva

¿Qué artículos de bebé puedo llevar en el avión?

Además de la comida, hay básicos que no pueden faltar durante el vuelo. Estos son algunos de los artículos permitidos:

Pañales

Pañales Toallitas húmedas

Agua para biberón

Medicinas

Pañalera pequeña

Lo más recomendable es llevar una mochila o pañalera compacta, donde tengas todo a la mano y bien organizado.

¿Qué alimentos de bebé puedo llevar en el avión? Foto: Canva

¿Cómo mantener a un bebé cómodo en un avión?

Viajar con un bebé puede ser todo un reto, pero con estos consejos puedes hacer la experiencia mucho más tranquila:

Vístelo con ropa en capas para adaptarse a la temperatura

Vístelo con ropa en capas para adaptarse a la temperatura Elige vuelos en horarios donde normalmente duerma

Reduce el ruido del avión con:

Algodón en los oídos

Tapones especiales

Auriculares con cancelación de ruido

(Consulta antes con su pediatra)

¿Qué alimentos de bebé puedo llevar en el avión? Foto: Canva

Viajar con tu bebé no tiene que ser complicado. Con la información correcta y un poco de planeación, puedes lograr un vuelo mucho más cómodo y seguro para ambos.