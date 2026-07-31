¿Tus hijos solo quieren pantallas? Así puedes mantener buenos hábitos durante las vacaciones

Las vacaciones son uno de los momentos más esperados por los niños, pero también pueden convertirse en un desafío para las familias. Entre los cambios de rutina, el exceso de tiempo frente a las pantallas o el aburrimiento, es común que algunos hábitos saludables se pierdan.

Si te preocupa que a tus hijos les cueste trabajo retomar el ritmo antes del regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, hay algunas acciones sencillas que puedes poner en práctica para mantener una rutina equilibrada sin dejar de disfrutar el descanso.

¿Cómo mantener buenos hábitos durante las vacaciones?

Durante esta temporada es normal que cambien algunos horarios y que los niños tengan más tiempo para descansar y jugar. Sin embargo, especialistas recomiendan conservar ciertas rutinas para que el regreso a clases no represente un cambio tan brusco.

De acuerdo con Child Mind Institute, estas son algunas recomendaciones para mantener buenos hábitos durante las vacaciones.

Mantener un horario

Aunque no sea exactamente el mismo que durante el ciclo escolar, procura que los niños mantengan una rutina con horarios relativamente estables para despertar, comer y dormir. Esto ayudará a que su reloj biológico no se desajuste y facilitará el regreso a la escuela.

Hacer la rutina visual

Una buena estrategia es crear un horario visual con imágenes o dibujos que indiquen las actividades del día, como levantarse, lavarse la cara, desayunar, jugar, comer o leer.

Según Child Mind Institute, este recurso también puede ser de gran ayuda para niños que presentan dificultades con las transiciones, incluidos aquellos que se encuentran dentro del espectro del autismo.

Hacer planes en familia

Si habrá salidas, visitas o actividades especiales, procura avisarles con anticipación. Saber qué ocurrirá durante el día les brinda mayor seguridad y les ayuda a organizarse emocionalmente.

También puedes incluir actividades sencillas en casa, como juegos de mesa, manualidades o lectura, que fortalecen sus habilidades y favorecen la convivencia familiar.

¿Cómo mantener buenos hábitos durante las vacaciones? Foto: Canva

Pasar tiempo al aire libre

Salir a parques, jardines o espacios abiertos ayuda a que los niños se relajen y gasten energía. También puedes fomentar actividades como andar en bicicleta, caminar o practicar algún deporte.

Además de favorecer su salud física, estas actividades reducen el sedentarismo, disminuyen el tiempo frente a las pantallas y promueven la convivencia con otros niños.

Mantener una alimentación equilibrada

Durante las vacaciones también es importante conservar los tres tiempos principales desayuno, comida y cena, además de dos colaciones saludables entre comidas.

Puedes ofrecer frutas, jícama, pepino, cacahuates o almendras como opciones de snack. Asimismo, procura que la principal bebida sea agua natural o agua de fruta sin exceso de azúcar y limita el consumo de refrescos, bebidas azucaradas y golosinas.

No olvides mantener horarios adecuados de descanso, ya que dormir lo suficiente también forma parte de una rutina saludable.

¿Cómo mantener buenos hábitos durante las vacaciones? Foto: Canva

Las vacaciones son una oportunidad para descansar, convivir en familia y crear recuerdos inolvidables. Sin embargo, conservar algunos hábitos saludables permitirá que los niños disfruten este periodo sin perder por completo su rutina y facilitará que el regreso a clases sea mucho más sencillo para toda la familia.