Calendario escolar 2026-2027: Fechas clave del inicio de clases, puentes y vacaciones oficiales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria -el cual publicó en el Diario Oficial de la Federación-, el cual contempla 185 días efectivos de clases.

¿Cuándo inicia y cuándo termina el ciclo escolar 2026-2027?

Para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, las fechas clave que marcan el arranque y cierre del próximo ciclo escolar son:

Inicio de clases: Lunes 31 de agosto de 2026.

Lunes 31 de agosto de 2026. Fin de clases: Viernes, 9 de julio de 2027.

Periodos de vacaciones

El calendario contempla dos grandes periodos vacacionales para que los estudiantes puedan recargar energías y tú puedas descansar:

Vacaciones de invierno: Del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027.

Del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027. Vacaciones de Semana Santa: Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027.

Puentes y días de descanso oficial

El ciclo 2026-2027 incluye ocho puentes oficiales por días festivos aunque dos coinciden con el periodo vacacional de invierno. Los días de sus pensión de actividades escolares son:

16 de septiembre de 2026: Día de la Independencia de México.

Día de la Independencia de México. 2 de noviembre de 2026: Día de Muertos.

Día de Muertos. 16 de noviembre de 2026: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

Conmemoración de la Revolución Mexicana. 25 de diciembre de 2026: Navidad.

1 de enero de 2027: Año Nuevo.

1 de febrero de 2027: Conmemoración de la Promulgación de la Constitución.

Conmemoración de la Promulgación de la Constitución. 15 de marzo de 2027: Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.

Conmemoración del Natalicio de Benito Juárez. 5 de mayo de 2027: Batalla de Puebla.

Viernes de Consejo Técnico Escolar

Además, hay otros puentes no oficiales y es que como es costumbre, el último viernes de cada mes se suspenden las clases regulares debido a las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar. En el nuevo calendario escolar las sesiones de consejo serán:

2026

25 de septiembre

25 de septiembre 30 de octubre

27 de noviembre

2027

29 de enero

26 de febrero

26 de marzo

30 de abril

28 de mayo

25 de junio

Entrega de boletas y preinscripciones

El calendario escolar dado a conocer por la SEP para el próximo ciclo escolar también especifica las fechas en las que las autoridades educativas realizarán la entrega de boletas, la cual se realizará en tres momentos del año:

Del 23 al 26 de noviembre de 2026.

Del 16 al 19 de marzo de 2027.

Del 6 al 8 de julio de 2027.

En tanto, el periodo de preinscripción para el ciclo 2027-2028 se realizará del martes 2 al lunes 15 de febrero de 2027.