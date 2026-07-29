¿Buscas qué hacer con los niños? Este festival tendrá conciertos, talleres y diversión en familia

Cuatro conciertos llenos de música infantil, con grandes artistas como Jammy, Mariana Mallol, Lizzie Rocks y NILOCOS, llegarán a Central Granada 67, en Polanco, para animar las vacaciones de verano de los niños con el Festival Infantil Ronda Fest 2026.

En su primera edición, serán cuatro fines de semana en los que los niños podrán compartir momentos especiales con los artistas. Este evento tiene como objetivo acercar a las infancias a la música y surge de la necesidad de sumar a la cartelera infantil más propuestas culturales.

Un festival creado desde la experiencia de ser mamá

Ronda Fest surge desde la experiencia de su directora creativa, Gabriela Zas Montero, quien compartió en entrevista a Excélsior cómo, a partir de convertirse en mamá y de navegar por las distintas etapas de la maternidad, identificó la necesidad de crear un evento pensado especialmente para que los niños se acerquen al arte.

"Surge pensando en un espacio para ellos. Pensando en ese espacio que yo dije: 'Me encantaría que mis hijos pudieran vivir algo así', y esa fue la primera semilla de este festival".

También platicó que este encuentro nace de las conversaciones que ha tenido con otros padres de familia y del deseo de que los niños puedan tener un acercamiento más cercano y significativo con la música.

Incluso, Gabriela destacó que para ella era fundamental encontrar un espacio cerrado, ya que esto permite que los padres puedan enfocarse por completo en la experiencia y disfrutar de un ambiente más tranquilo e intimo.

Una experiencia para disfrutar en familia

La directora comentó que los niños podrán disfrutar de este evento, pero no solo ellos, sino también los padres, quienes encontrarán una cartelera pensada para toda la familia.

"Un ciclo de conciertos y talleres dedicado a las infancias, pensando cada detalle para ellos. Desde los decibeles, las luces, una barra de comida para niños; por supuesto, los grupos invitados son agrupaciones con una trayectoria muy importante en su trabajo con las infancias", explicó la directora.

Además de los conciertos, los niños podrán vivir una experiencia diferente gracias a los talleres que se realizarán antes de cada presentación, donde convivirán directamente con los artistas.

"Una cosa es ir y ver a un artista, bailar, cantar y pasarla increíble, y otra cosa es haber compartido el día anterior un taller directo con ese artista. Al haber hablado con él, haber hecho dinámicas con ese artista y después verlo o verla en el escenario, la experiencia es distinta", resaltó.

Los talleres se realizarán los sábados y únicamente podrán adquirirse después de comprar un boleto para cualquiera de los conciertos, ya que no tendrán venta independiente.

Presentaciones musicales para cantar, bailar y disfrutar

El festival musical para niños dará inicio con Jammy, el domingo 2 de agosto, donde los pequeños podrán cantar, bailar y dejar volar su imaginación.

Se llevará a cabo a las 11:00 horas, con un costo de 300 pesos. Puedes adquirir tus boletos en: https://jammyronda.boletia.com/

Qué hacer con niños en CDMX: Ronda Fest 2026 ofrece conciertos y talleres Foto: Ronda Fest 2026

Mariana Mallol, reconocida compositora, cantante y pedagoga, llegará el domingo 9 de agosto con un espectáculo que combinará canciones, historias y actividades para motivar la creatividad de los niños.

Se llevará a cabo a las 11:00 horas, con un costo de 300 pesos. Puedes adquirir tus boletos en: https://rondamariana.boletia.com/

Qué hacer con niños en CDMX: Ronda Fest 2026 ofrece conciertos y talleres Foto: Ronda Fest 2026

El rock llegará el domingo 16 de agosto con Lizzie Rocks. El concierto invitará a pequeños y grandes a cantar, saltar y disfrutar de una propuesta vibrante creada para todas las edades.

Se llevará a cabo a las 11:00 horas, con un costo de 300 pesos. Puedes adquirir tus boletos en: https://lizzierocksronda.boletia.com/

Qué hacer con niños en CDMX: Ronda Fest 2026 ofrece conciertos y talleres Foto: Ronda Fest 2026

La programación cerrará el domingo 23 de agosto con NILOCOS, agrupación argentina que hará que los niños disfruten de una experiencia llena de música, movimiento, juegos y sorpresas que construirán una verdadera celebración familiar.

Se llevará a cabo a las 11:00 horas, con un costo de 300 pesos. Puedes adquirir tus boletos en: https://nilocosronda.boletia.com/

Qué hacer con niños en CDMX: Ronda Fest 2026 ofrece conciertos y talleres Foto: Ronda Fest 2026

Todos los eventos se llevarán a cabo en Central Granada 67, ubicado en Lago Tanganica 67, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El acceso y la reservación de los talleres se gestionarán directamente a través de:

Teléfono y WhatsApp: 56 1495 5940

Correo electrónico: smolina@1340e.com.ar

Un espacio donde las familias podrán disfrutar de una experiencia pensada para todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes. Además de que será un evento en el que parte de lo obtenido se destinará a Adopciones Greta.