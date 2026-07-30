Las vacaciones no tienen que ser caras: estos son los cines más baratos de CDMX

Ir al cine es uno de los planes favoritos para disfrutar en familia, especialmente durante las vacaciones, cuando los niños tienen más tiempo para divertirse. Si estás buscando una salida entretenida sin gastar de más, hay varias opciones de cines económicos en la Ciudad de México que pueden ajustarse a tu presupuesto.

Así que, si quieres consentir a tus hijos con una tarde de películas, aquí te compartimos algunos de los cines baratos en CDMX donde podrás disfrutar de una buena función sin afectar tanto tu bolsillo.

Cines baratos en CDMX para disfrutar las vacaciones con niños

Linterna Mágica

Este cine, que fue remodelado y reabierto en enero de 2023 tras permanecer cerrado durante 20 años, se ha convertido en una excelente opción para los amantes del cine. Además de sus salas de proyección, cuenta con una pequeña librería infantil, ideal para complementar la experiencia a los niños y espacios culturales que hacen de la visita una experiencia diferente.

Los boletos tienen un costo de 77 pesos para adultos y también ofrece tarifas preferenciales para niños y personas adultas mayores. Puedes consultar la cartelera y los horarios en su página oficial y redes sociales.

Ubicación: Periférico Sur y Glorieta de Av. San Jerónimo, Puente Sierra, La Magdalena Contreras, Ciudad de México.

Cinedot

Cinedot cuenta con cinco sucursales distribuidas entre la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Baja California y Querétaro. En la capital, puedes encontrar una de sus salas en la alcaldía Azcapotzalco.

El precio general del boleto es de 58 pesos para adultos, además de contar con tarifas especiales para niños y personas con credencial del INAPAM.

Ubicación: Avenida Azcapotzalco 527, Azcapotzalco Centro, Ciudad de México.

Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional es uno de los espacios culturales y cinematográficos más emblemáticos de la capital. Además de sus modernas instalaciones y áreas verdes, suele ofrecer funciones y actividades pensadas para niñas, niños y toda la familia.

El boleto de entrada tiene un costo de 70 pesos para el público en general. Puedes adquirir tus entradas en taquilla o en línea, además de consultar la cartelera en su sitio oficial.

Actualmente cuenta con tres sedes: Xoco, Chapultepec y la ubicada en el Centro Nacional de las Artes (CENART).

Si estas vacaciones quieres cambiar la rutina y disfrutar de un plan diferente con tus hijos, cualquiera de estas opciones puede ser una excelente alternativa. Además de pasar un momento agradable en familia, también podrás despertar en los más pequeños el gusto por el cine y compartir juntos una experiencia llena de historias, imaginación y diversión.